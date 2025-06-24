Задержан подозреваемый в убийстве главы колледжа олимпийского резерва Александра Архипова Тульской области и адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно версии следствия, накануне новомосковский предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим, под предлогом передачи денежных средств предложил им доехать до поселка Майского. Подозреваемый, находясь на заднем сиденье автомобиля, выстрелил в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места ЧП, отметили в СК.

«В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия. Следственной группой продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

По данным SHOT, задержанный — 43-летний Максим К. уже во всем сознался. Телеграм-канал отмечает, что подозреваемый имеет свое ИП по продаже технической соли, ранее судим не был. Мотивы мужчины выясняются, сейчас задержанный общается со следователями, добавил SHOT.

О двойном убийстве под Тулой стало известно накануне вечером. Тела главы колледжа и его адвоката были найдены в автомобиле, стоящем на дороге в поселке Майский Узловского района.

Как писали «Известия», Архипова и Аксенова нашли в машине на трассе еще живыми, однако они скончались до приезда скорой помощи. SHOT отмечает, что проезжавшие мимо водители вызвали на место полицию и скорую, прибывшие медики констатировали смерть мужчин.

Было возбуждено дело по статье об убийстве или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.