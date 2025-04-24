В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве оперуполномоченного уголовного розыска в Кингисеппе Дмитрия Семеновых. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы — 19-летнего уроженца областного райцентра Сланцы. Его задержали в лесу Сланцевского района, где он скрывался несколько часов, сообщила Волк.

Помимо полицейских, в задержании участвовали военнослужащие, сотрудники Росгвардии и погранслужбы ФСБ, сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным РЕН ТВ, подозреваемого нашли с помощью тепловизоров.

Оперуполномоченный Дмитрий Семеновых был убит утром 23 апреля на улице Карла Маркса. По данным телеграм-канала 112, полицейский заметил мужчину, подходящего под ориентировку на разыскиваемого. При попытке задержания тот ударил оперативника ножом в шею и скрылся. Нападение произошло, когда полицейский уже вел подозреваемого в отдел, рассказал источник издания «Мойка 78». Семеновых погиб на месте, ему было 24 года.

Издание 47news писало, что по подозрению в убийстве разыскивается 19-летний уроженец Сланцев Руслан Тимофеев. Для задержания был поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти, ориентировку на предполагаемого убийцу также передали полицейским соседних районов.

Источник NEWS.ru, представившийся знакомым Тимофеева, рассказал, что тот якобы неделю назад сбежал из армии. Он также допустил, что Тимофеев мог употреблять наркотики.

Из данных картотеки Сланцевского горсуда Ленобласти следует, что тезка Тимофеева был осужден условно, но по какой статье, не сообщается, пишет «КП-Петербург». По факту убийства полицеского возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).