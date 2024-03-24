Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала мужчину, ворвавшегося на полицейский участок в районе Нор-Норк в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря главы местного МВД Нарека Саркисяна.

По данным агентства, переговоры с вооруженным мужчиной вели начальник полиции Арам Ованнисян и начальник криминальной полиции Вардан Варданян. Затем спецназ СНБ Армении обезвредил и задержал его. По словам Саркисяна, во время операции никто из полицейских не пострадал.

«На данный момент информация такая, следствие ответит на все вопросы. Требования их были разные и непонятные», — подчеркнул Саркисян.

News.am со ссылкой на пресс-секретаря МВД пишет, что задержанный мужчина находится в том же отделении полиции, на которое напал. Еще двое нападавших, по данным «Sputnik Армения», госпитализированы. Они получили осколочные ранения ног в результате взрыва своей же гранаты. В пресс-службе армянского Минздрава отметили, что их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в МВД Армении заявили, что три человека совершили нападение на полицейский участок в районе Нор-Норк в Ереване. Sputnik Армения писало, что у мужчин были гранаты, одна из которых сдетонировала. Двое из нападавших, по данным News.am, угрожали взорвать участок полиции.

Незадолго до этого возле здания полиции собрались члены организации «Боевое братство», они требовали освободить своих соратников, которые были задержаны утром 24 марта по подозрению в хранении и ношении оружия и боеприпасов. При этом в своем телеграм-канале «Боевое братство» заявило, что «осуждает любую террористическую деятельность» и не причастно к инциденту в отделении полиции.

«Всеармянская общественная организация ветеранов войн» («Боевое братство») была создана в 2004 году. Она объединяет ветеранов локальных войн и конфликтов. Shamshyan пишет, что объединение выступает против передачи под контроль Азербайджана приграничных территорий Армении в рамках процесса демаркации и делимитации.

Пресс-секретарь МВД Армении не стал комментировать информацию о возможной причастности к нападению на отделение полиции участников «Боевого братства», пишет Sputnik Армения. По словам Саркисяна, все задержанные 24 марта члены организации освобождены.

Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян назвал произошедшее схожим с террористическим актом.

«Я не знаю о требованиях [вооруженного гранатой мужчины], однако очевидно, что он проявил поведение, характерное для террористического акта», — сказал он.

Памбухчян отметил, что согласно уголовному кодексу Армении, любой вооруженный гражданин в здании полиции считается совершающим террористическое действие. При этом мэр не стал выдвигать какую-либо версию. Остальную информацию, по его словам, предоставят правоохранительные структуры.