Генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил подразделения военных, подошедших ко дворцу правительства Боливии, был задержан полицией, передает телеканал Bolivia TV. Генеральная прокуратура штата поручила провести расследование в отношении Суньиги и «всех других участников» попытки государственного переворота.

Bolivia TV опубликовал видео, на котором генерал выходит из здания Генштаба в сопровождении полицейских и садится в автомобиль. Позже телеканал сообщил, что Суньиги предъявили обвинение «в совершении актов терроризма, а также вооруженном восстании против общественной безопасности и государственного суверенитета».

Также был задержан вице-адмирала Хуан Арнес Сальвадор, пишет El Periodico со ссылкой на министра внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо. По его словам, Суньига и Сальвадор будут отбывать наказание в изоляторе.

Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил боливийский народ, вышедший на улицы «в защиту демократии и отразивший попытку государственного переворота». По данным Минобороны, ситуация в вооруженных силах страны сейчас находится под полным контролем.

Накануне днем генерал Суньига стянул военнослужащих и бронетехнику на площадь Мурилью в городе Ла-Пас. Они окружили правительственный дворец и протаранили дверь, части вооруженных людей удалось прорваться в здание. Генерал говорил о намерениях «вернуть Родину», смене состава кабмина и готовности добиться освобождения политзаключенных. Кроме того, Суньига обвинил действующие власти в разграблении страны.

Как пишет Reuters, в Боливии растет напряженность в преддверии всеобщих выборов 2025 года. Участие в них планируют принять Арсе и бывший президент Боливии Эво Моралес, который был главой государства в 2006-2019 годах и покинул пост из-за массовых протестов. Агентство отмечает, что соперничество двух политиков формирует раскол в правящей партии «Движение к социализму». Суньига недавно заявил, что не позволит Моралесу баллотироваться и выступил с резкой критикой в адрес экс-президента. После этих заявлений Арсе отстранил Суньигу от должности командующего армией.