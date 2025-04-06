Суд в Москве одобрил принудительную госпитализацию задержанного в 2024 году гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского после скандала в отеле Radisson. На этом настаивала клиническая больница имени Н.А. Алексеева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, 15 марта врачебная комиссия выявила у Татера «следующие психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию». Медики пришли к выводу, что американца нужно госпитализировать.

Судебно-психиатрическую экспертизу Татер проходил в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского, говорилось в другом заключении.

Ранее следствие выпустило гражданина США из СИЗО, который находился там более полугода. После этого врачи попросили суд принудительно госпитализировать Татера, тот согласился.

Защита иностранца считает его госпитализацию незаконной и необоснованной: «Представитель следственного органа не смог продлить меру пресечения Татеру, в связи с чем решил изолировать подзащитного от общества путем помещения в психиатрическую больницу».

Рассмотрение дела по существу в Мещанском суде Москвы состоится 14 апреля.

«Если суд примет решение о невозможности рассмотрения уголовного дела американца из-за его диагноза, Татера могут отправить на принудительное лечение, но также по судебному решению», — пишет ТАСС.

О деле Татера

Гражданин США, бывший бухгалтер Джозеф Татер прилетел в Москву в августе 2024 года, где попытался в отель Radisson Blu Olimpiyskiy, но ему отказали из-за отсутствия миграционной карты. По версии следствия, американец устроил скандал, тогда сотрудники отеля вызвали полицию, и те доставили его в отделение, где, как сообщил источник «Интерфакса», Татер «ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции».

В постановлении об административном аресте Татера указано, пишет агентство, что тот, «выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивался руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал».

В заселении ему отказали не только из-за отсутствия необходимых документов, а еще потому, что американец разгромил номер, где жил ранее.

Его арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве, а потом возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Позже суд продлевал срок пребывания Татера в СИЗО, а в конце марта 2025 года его освободили из СИЗО.

Сам американец отказался признать вину и утверждал, что не нападал на правоохранителя. По его версии, он лишь попросил у полицейских принести ему воды, а все дальнейшие проблемы связаны с отсутствием профессионального переводчика.

В отеле, по словам иностранца, он не ругался, а сотрудники отеля отказались предоставить письменный отказ в заселении. По данным источника «Интерфакса», Татер прибыл в РФ по туристической визе в РФ в конце июля.

Гражданин США также заявил, что следователи нередко использовали онлайн-переводчик в ходе допроса, а также очных ставок с потерпевшей и со свидетелями, что могло сильно исказить смысл его слов.

Его адвокат заявил, что Татер прибыл в Россию просить политического убежища, а сам американец заявлял присутствовавшим в суде представителям американской дипмиссии, что не считает себя гражданином США.

Материалы его дела содержат несколько томов, уточняет ТАСС, американцу грозит до пяти лет лишения свободы.