ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ в качестве наемников», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, при обыске у них были найдены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона „Карпатская сечь“ Вооруженных сил Украины.

Медина и Анте возвращались из Украины в Колумбию, вылетели из Варшавы в Мадрид, а оттуда в Венесуэлу, там 18 июля их задержали в аэропорту Каракаса. Колумбийцы привлекли внимание силовиков, потому что были в украинской военной форме с шевронами и военными рюкзаками, пишет El Tiempo со ссылкой на сотрудника венесуэльской полиции.

По словам собеседника издания, это не первый случай, когда задерживают участников боевых действий.

Родственники арестованных колумбийцев считают, что Анте и Медину могут передать России. Сестра Медины Астрид обратилась в прокуратуру и к омбудсмену с жалобой на то, что ее брат «бесследно пропал» в Венесуэле

Лефортовский суд Москвы 26 августа арестовал двух граждан Колумбии Хосе Арона Аранда Медину и Александра Анте, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В решении суда не было указано, присутствовали ли Медина и Анте на заседании или меру пресечения им избрали заочно.

Как рассказали RTVI администраторы канала TrackANaziMerc, отслеживающего присутствие иностранных военных в зоне российско-украинского конфликта, Медина и Анте принимали участие в боях с лета 2023 года в составе «Карпатской Сечи». Как утверждается, они приняли решение покинуть Украину после серьезных потерь, которые понесло подразделение.