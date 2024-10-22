Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. По ее словам, оба мужчины доставлены в следственные органы.

«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому г.о. задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины, совершенного 10 октября в деревне Лапино Одинцовского г.о. Оба мужчины доставлены в следственные органы», — сказано в сообщении Волк.

Вечером 10 октября в деревне Лапино городского округа Одинцово произошло покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК). На месте происшествия нашли четыре гильзы и две пули, сообщил источник RTVI. Пострадавший был госпитализирован, сообщили в СК.

По данным «112», в момент покушения экс-зампред находился дома один. Стрелявший дважды попал в Алихаджиева. Одна пуля попала ему в челюсть, другая в спину, пишет Mash. После случившегося бывший чиновник смог позвонить супруге.

Телеграм-канал «112» отмечает, что когда прибыли врачи скорой, Алихаджиев «передвигался самостоятельно, был в ясном уме и лишь в больнице стало понятно, что ему нужна срочная операция». По словам родственников, угроз ему не поступало.

Что известно об Алихаджиеве

В начале 2000-х годов Шерип Алихаджиев был главой Шалинского района Чечни. «112» называл его «ближайшим соратником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова во вторую чеченскую кампанию. В 2002 году ФСБ сообщила, что в доме Алихаджиева было найдено «значительное количество оружия и боеприпасов». В администрации Шалинского района сказали, что Алихаджиева и членов его семьи в момент проверки не было в Шали. Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ (ст. 222 УК).

В 2003 году президент России Владимир Путин наградил Алихаджиева орденом Мужества. По данным источника «ВЧК-ОГПУ»*, что Алихаджиев покинул Чечню после убийства Ахмата Кадырова, продолжил работать в Ингушетии, а после уехал в Москву. Жена пострадавшего Зульфия Абубакарова говорила каналу, что у Алихаджиева не было «явных проблем», иначе «он принял бы меры».

В Ингушетии Алихаджиев занимал должность заместителя председателя правительства. В 2007 году действующий глава республики Рамзан Кадыров назвал его «преступником», отметив, что Алихаджиев проходит в республике по уголовному делу. Mash назвал Алихаджиева помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова. Сам парламентарий в разговоре с РЕН ТВ это не подтвердил, пояснив, что «когда-то знал» пострадавшего.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов