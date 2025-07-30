Узбекскую певицу Зебои Жахон убили 26 июля в Самаркандской области, передает телеканал Milliy TV. В совершении преступления подозревают ее супруга.

В программе Millar отметили, что убийство произошло в Тайлакском районе, когда мужчина пришел навестить детей. По данным телеканала, между супругами произошла ссора и муж певицы задушил ее руками. Погибшей было 33 года, у нее трое детей.

Брат Жахон заявил «Газете.uz», что его сестра не заслужила такой смерти.

«В тот день я был на работе, работаю в службе скорой помощи. Примерно в 4 часа позвонила жена и сказала, что с сестрой что-то случилось. Позвонил маме — она сказала: „Срочно приезжай, её убили“. Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?» — сказал мужчина и призвал назначить максимально строгое наказание.

Пресс-секретарь генерального прокурора Хаёт Шамсутдинов сообщил, что в отношении подозреваемого 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Умышленное убийство»), он задержан.

19 июля в результате ДТП погибли бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев и его жена Екатерина. В МВД уточнили, что 35-летний музыкант не справился с управлением мотоцикла BMW на закруглении дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover, за рулем которого сидел 52-летний житель Петербурга.