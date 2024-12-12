В российском Министерстве иностранных дел в 2025 году появится новый департамент, который будет отвечать за сотрудничество со странами Африки. Информацию об этом подтвердила изданию «Африканская инициатива» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С нового года начнет функционировать Департамент партнерства с Африкой, который возглавит [посол по особым поручениям и руководитель секретариата Форума партнерства «Россия — Африка»] Татьяна Довгаленко», — сообщила Захарова.

Новая структура будет работать по аналогии с ныне существующим департаментом общеевропейского сотрудничества, полагает научный сотрудник Центра африканских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Лошкарев. По его мнению, департамент будет заниматься взаимодействием с наднациональными и субрегиональными организациями на Африканском континенте, с которыми у России пока не налажен диалог.

«Это будет департамент, отвечающий за форматы многостороннего сотрудничества. Туда уйдут вопросы, связанные, например, с безопасностью на континенте, климатической повесткой, продовольственной. Двусторонние вопросы останутся под координацией действующего подразделения МИД», — поделился Лошкарев.

С ним согласилась и научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО МИД России Майя Никольская. По ее словам, раньше Россия «плотно не взаимодействовала» ни с Восточноафриканским экономическим сообществом, ни с Западноафриканским (ЭКОВАС), ни с Сообществом развития Юга Африки.

«В большинстве случаев посол в одном из государств региона является одновременно и представителем в региональной интеграционной группировке. Очевидно, что появление такого департамента в структуре МИД означает, что мы будем сотрудничать не только с отдельными странами, но и подключаться к работе на панафриканском уровне», — отметила Никольская.

В то же время Лошкарев выразил уверенность, что департамент начнет полноценно функционировать только весной или летом 2025 года. Сейчас, по его словам, идет согласование штатного расписания.

За взаимодействие России с африканскими государствами в МИД отвечают сейчас два подразделения — Департамент Ближнего Востока и Северной Африки (ДБВСА) и Департамент Африки (ДАФ), за которым закреплена работа со странами, находящимися южнее Сахары.

После переворота в Сирии агентство Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков допустило, что российские действия и операции в Африке теперь находятся под угрозой. В частности, сирийская авиабаза Хмеймим использовалась для отправки персонала и военных грузов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Этот воздушный мост вместе с морской базой в Тартусе позволял России расширить свое влияние в Африке, особенно в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Судане, отмечал Bloomberg.