Возможная утрата сирийской авиабазы Хмеймим в результате падения режима Башара Асада ставит под угрозу российские операции в Африке. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на мнение аналитиков.

Авиабаза Хмеймим использовалась для отправки персонала и военных грузов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Этот воздушный мост вместе с морской базой в Тартусе позволил России восстановить и расширить свое влияние в Африке, особенно в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Судане, отмечает Bloomberg. Теперь эта сеть может нуждаться в «полной перестройке», предполагает агентство.

«Без надежного воздушного моста способность России проецировать силу в Африке рушится. <…> Вся оперативная стратегия России в Средиземноморье и Африке висит на волоске», — заявил политолог, директор аналитического центра Институт Садека в Триполи Анас эль-Гомати.

Четыре авиабазы в Ливии, где у России есть оперативные возможности, — Эль-Хадим, Эль-Джуфра, Гардабия и Брак аш-Шати — находятся слишком далеко, чтобы использовать их в качестве нового воздушного моста из Москвы, из-за ограничений воздушного пространства в Европе.

С тем, что Хмеймим может стать «существенной потерей» для африканских операций, согласен и директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Все поставки шли через Хмеймим — это особенно важно для страны без порта, такой как ЦАР», — говорит он.

О сложностях с логистикой в случае потери сирийских баз также писал военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»). Он назвал снабжение операций в Африке через Ливию «очень дорогим и неустойчивым», поскольку грузовые самолеты из России могут летать туда без дозаправки только если они пустые. Использование портов в Красном Море в Порт-Судане осложняется в связи с продолжающейся гражданской войной в республике, отметил эксперт.

«Конечно, морские базы есть в Тобруке, но их контроль обусловлен ситуацией двоевластия в Ливии. В любой момент ситуация может ухудшиться, потому рассчитывать на них не стоит», — пишет Звинчук.

Африка надеется на план Б

В африканских странах уверены, что Москва найдет способы по-прежнему оказывать им помощь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительствам Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

У Москвы есть «план Б» относительно маршрутов поставок ― использование Ливии в качестве перевалочного пункта и портов в Камеруне и Конго для доступа к ЦАР, считает советник президента республики Фидель Гуанджика. По его словам, для ЦАР «не будет никаких последствий». При необходимости власти страны готовы помочь России в отправке грузов и персонала в страны Сахеля, добавил Гуанджика.

Для поддержки Нигера Россия может найти другие пути, например через Турцию, согласен представитель премьер-министра республики Ибрагим Хамиду. «Падение Асада не изменит наши отношения», — сказал он.

В Кремле назвали преждевременными разговоры о сохранении российских баз в Сирии после свержения Асада. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это будет предметом для обсуждения с новыми сирийскими властями.

Агентство ТАСС сообщало со ссылкой на источник в Кремле, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз в стране. МИД России утверждал, что базы находятся в режиме повышенной боевой готовности, но серьезной угрозы их безопасности нет.