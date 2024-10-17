Захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах — очередное преступное деяние Киева против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, неизвестные устроили «рейдерский захват» самого крупного храма УПЦ на Украине. Захватчики открыли стрельбу по мирным прихожанам, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. Также злоумышленники применили перцовые баллончики и выгнали верующих со службы. В результате был ранен Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, уточнила Захарова.

Заявление мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о «добровольном переходе» церкви под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) Захарова назвала «циничным». Она добавила, что отсутствие реакции со стороны международных организаций — это «попустительство преступлениям», и призвала их «заняться своими прямыми обязанностями».

«Убеждены, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны. Настоятельно призываем международное сообщество осудить кощунственную войну киевского режима с Украинской православной церковью», — подчеркнула Захарова.

Архангело-Михайловский собор — крупнейший на Украине. До недавнего времени он находился под управлением Украинской православной церкви (УПЦ), но утром 17 октября военный капеллан Владимир Ридный написал в фейсбуке*, что собор перешел к автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). После начала военной операции России на Украине УПЦ, которая ранее относилась к Московскому патриархату, дистанцировалась от Москвы. Несмотря на это, в августе этого года на Украине был принят закон, позволяющий запретить УПЦ.

В ночь на 17 октября около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в Черкассах и прогнали верующих с ночной литургии. Имущество храма злоумышленники разграбили.

В епархии заявили, что нападавшие отбирали у прихожан телефоны, не давали им снимать происходящее, срывали камеры видеонаблюдения, а также ворвались в здание епархиального управления и общежитие, где находились дети священников. Верующих на территорию храма не пускали, а прибывшего на место епархиального юриста избили, добавили в церковном округе.

По утверждению депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, полиция «активно участвовала в захвате, помогала бандитам попасть на церковную территорию, блокировала проход прихожанам». Неизвестные ломали двери, выбили окна и «обворовали» рабочий кабинет митрополита Феодосия, добавил Дмитрук.

Митрополит Феодосий утверждал, что в числе нападавших был депутат городского совета, которого задержали и передали полиции. Утром 17 октября произошел новый штурм и захват собора людьми в камуфляже, заявили в Черкасской епархии.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту захвата храма. По версии ведомства, «группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма», в результате несколько человек получили телесные повреждения. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи в соцсетях.

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