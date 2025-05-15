Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского за его слова о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле. Прямая трансляция брифинга Захаровой велась в Rutube-канале МИД.

«Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Они их так называет? Бутафорией? Да кто он есть?» — заявила она.

Она также выразила сомнение в том, что человек, добившийся власти за счет информационных технологий и существенных капиталовложений имеет право давать такую оценку «высочайшим профессионалам».

«Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено, именно слово делегация звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал», — добавила она.

Накануне, 14 мая, стали известны составы российской и украинской делегации, которые отправились в Турцию на прямые переговоры. Делегацию от Москвы возглавил помощник президента Владимир Мединский, также в нее вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

От Киева в Стамбул отправились глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.