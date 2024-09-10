Россия не собирается отчитываться перед США по поводу своих отношений с Китаем, заявила RTVI официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Так она прокомментировала статью Politico о том, что в обмен на военную помощь Москва якобы может помочь Китаю передовыми военными технологиями.

«Мы выстраиваем отношения с Китаем во взаимовыгодном ключе, в полном соответствии с международным правом и перед США отчитываться не собираемся», — подчеркнула Захарова.

Ранее газета Politico процитировала слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который заявил, что Пекин «напрямую содействует российской военной машине».

По его словам, Китай якобы оказывает России «весьма существенную» помощь, а та взамен делится передовыми военными технологиями, связанными с «подводными лодками, проектированием в авиации и возможностями ракетного оружия».

«Мы видим усилия обоих правительств на самом высоком уровне, направленные на то, чтобы попытаться скрыть и защитить определенные элементы этого тревожного сотрудничества… Большая часть этой деятельности загнана в подполье», — говорит Кэмпбелл.

Он утверждает, что Россия начала предоставлять Китаю возможности в тех сферах, где раньше «откровенно не хотела напрямую с ним взаимодействовать». В Госдепе, по словам Кэмпбелла, считают, что передаваемые Пекину новые технологии будут представлять опасность для США, Индии, Австралии, Японии и Южной Кореи.

Politico отмечает, что заявление Кэмпбелла прозвучало через две недели после того, как американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан впервые побывал в Пекине с визитом и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками.

По словам замглавы Госдепа, США пытаются добиться от Европы более решительной реакции на взаимодействие между Россией и Китаем — в том числе за счет более тщательного контроля за деятельностью «определенных финансовых учреждений», которые могут иметь отношение к содействию, которое Пекин оказывает Москве в обходе западных санкций.

«Китай хочет извлечь выгоду из России». Кому важнее партнерство двух стран

Еще в мае деловая газета The Wall Street Journal писала, что санкции, введенные против России и Китая, способствовали созданию глобальной теневой экономики, которая позволяет обходить ограничения. По оценке WSJ, эта экономика, в которую вовлечены также Иран и Венесуэла, охватывает множество товаров, от беспилотников и ракет до нефти и золота.