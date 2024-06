После введения американских санкций против Мосбиржи, Банк России объявил, что теперь все валютные пары будут ориентироваться на китайский юань. О том, почему зависимость России от Китая будет продолжать расти и в дальнейшем, в своей колонке для RTVI рассказывает журналист-международник Леонид Пастернак.

С февраля 2022 года отношения России и КНР превратились, что называется, в «неравный брак», как с точки зрения финансово-экономических связей, так и с позиции дипломатии. С одной стороны, двусторонняя торговля процветает — по данным таможни Китая, российско-китайский товарооборот в 2023 году превысил $240 млн. Стратегические успехи также бесспорны — главный межконтинентальный альянс Глобального Юга БРИКС принял в свои ряды еще 5 крупных региональных акторов: Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и Эфиопию. С другой стороны, нарастающее неравенство между Россией и Китаем, в том числе разногласия по ключевым вопросам межгосударственной безопасности, могут в ближайшей перспективе привести к ситуативному обострению отношений, усиливая накопленный за последние годы экономико-политический негатив.

Асимметричный союз

Взаимодополняемость России и КНР способствовала сближению двух стран и до российско-украинского конфликта, однако с 24 февраля 2022 года отношения Москвы и Пекина трансформировались в стратегический союз, возникший вследствие долгосрочного противостояния с Западом обеих сторон.

Конечно, российско-китайский альянс — далеко не равноправное партнерство на взаимовыгодных условиях. Впрочем, важно отметить, что при всех негативных экономических и финансовых факторах, за 2,5 года украинского конфликта Россия так и не превратилась в безвольного китайского «вассала», как это нередко обещают некоторые комментаторы. Кремль достаточно успешно обходит санкционные ограничения США и их союзников, используя рынок КНР для восполнения товарного дефицита. И все же «китайские товарищи» так до сих пор и не стали полноценными союзниками Кремля в его борьбе с западным влиянием.

Рекордный рост торговли России с Китаем в 2022 ($190 млрд) и 2023 ($240 млн) годах только на первый взгляд выглядит стратегическим достижением. В реальности между Москвой и Пекином часто возникают ситуативные разногласия и недопонимание, особенно в контексте делового сотрудничества. Яркий, но далеко не единственный пример — отказ КНР покупать российские пеллеты до тех пор, пока РФ не возобновит экспорт древесины. Функционеры из Компартии Китая (КПК) диктуют концептуальные условия российскому бизнесу, просто потому что имеют на это право — кто платит, тот и заказывает музыку. В конечном итоге Китай поэтапно становится главным экспортным и импортным партнером ведущих секторов экономики России.

Не менее болезненным выглядит решение «дочек» китайских крупнейших банков, включая Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China, отказаться от расчетов в евро и долларах на фоне санкций США и Великобритании против Мосбиржи и СПБ биржи. Безусловно, торговля в юанях и рублях продолжится, однако издержки и риски, которые вскоре проявятся из-за необязательного, но необходимого в нынешних условиях перехода на национальный расчет, сильно ослабят внешнеэкономические связи с КНР. Отказ от главных мировых валют повлечет за собой снижение финансовой активности ключевых рыночных игроков из Китая, а также, вероятно, ухудшит прогнозы по российскому рынку акций в целом. И это не единственные трудности.

Незадолго до введения масштабных ограничений против главных российских торговых площадок, страны Запада уже пытались отрезать Россию от международной торговли и валютного рынка, и китайские партнеры не то чтобы сильно этому сопротивлялись.

Так в конце февраля 2024 года ведущие банки Китая перестали принимать платежи от российских компаний из-за опасений попасть под вторичные санкции после того, как президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничений против финансовых организаций из России. Понять их можно — американо-китайский торговый баланс значительно превышает российско-китайский — почти $700 млрд против $290 млрд. Поэтому Пекин предпочел отказаться от рискованных операций, чтобы не лишиться гигантских объемов американских инвестиций.

Конечно, нельзя сказать, что Китай уж совсем не считается с позицией России. Это было бы как минимум неразумно с точки зрения тактического планирования. Цели и задачи на международном уровне у двух государств схожие — снижение влияния Запада на глобальную экономико-политическую систему и продвижение принципов многополярности с учетом интересов стран Глобального Юга. Нет сомнений в том, что председатель Си Цзиньпин, опираясь на союз с Россией, прежде всего, рассчитывает* усилить позиции КНР на международной арене, мало-помалу выдавливая Соединенные Штаты и их союзников из Азии и других развивающихся регионов.

Обоюдовыгодная конкуренция

В период пандемии коронавируса отношения между США и Китаем в значительной степени перешли от «мягкой» конкуренции к масштабному противоборству в стиле холодной войны. Не будем забывать, что торговая война, развязанная еще Дональдом Трампом в 2019 году, перешла в агрессивную стадию именно в период кризиса, связанного с ковидом.

Так что столкновение двух наиболее влиятельных и мощных держав планеты фактически неизбежно. В этом контексте российско-китайский союз выгоден партийным функционерам КПК для того, чтобы повышать ставки в противостоянии с Соединенными Штатами. Нынешняя политика Кремля резонирует с программными идеями, выдвинутыми Си Цзиньпином в 2012 году на 18-м Всекитайском съезде партии и подтвержденными позднее. В частности, речь идет о геополитических проектах «Сообщество единой судьбы человечества», «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации», а также «Один пояс, один путь».

Во всех документах можно найти схожую мысль, сформулированную лично председателем КНР. Ее можно обозначить следующим образом: китайское государство находится в стадии возрождения («ренессанса»), становления в качестве новой сверхдержавы столетия на экономическом, политическом и дипломатическом уровнях. При этом США провозглашаются главным соперником и конкурентом Пекина в условиях формирования новой системы глобального мироустройства — биполярности — с центрами в Вашингтоне и Пекине.

Можно заметить, что в этой формуле отсутствует Россия, которая в свою очередь, не может сравниться с США, Евросоюзом и Великобританией ни по экономическим показателям, ни по военно-политическим.

Но поэтому-то Москва не в меньшей степени заинтересована в тесных связях с Китаем, чтобы успешно противостоять натиску стран Запада в условиях боевых действий на территории Украины. Важно подчеркнуть, что хотя российско-китайское союзническое партнерство в своем базисе имеет разные концепции, оно не кратковременное и по своей природе предполагает ориентацию на долгосрочное противостояние с западными державами.

Китайцы сегодня рассматривают Россию как важный рынок, на котором есть возможность договориться о поставках тех или иных товаров, в том числе российского сырья и природных запасов (к примеру, древесина), увеличив при этом прибыль от экспортно-импортных операций и получив значительную выгоду. Пока США вводят пошлины на китайские автомобили, алюминий и высокотехнологичную продукцию, Пекин старается извлечь как можно больше прибыли от экономического сближения с Россией.

Поскольку обе страны находятся в очень схожих политических и экономических условиях, взаимозависимость будет лишь нарастать, несмотря на асимметричность экономик. И в мире возникнет еще не один подобный союз, учитывая крушение привычного миропорядка. Остается лишь ждать, какие принципы придут на смену привычным Ялтинско-Потсдамским механизмам.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* авторы материала включены в реестр иноагентов