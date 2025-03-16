Санкции, введенные российскими властями в отношении главы Госдепартамента США Марко Рубио, продолжают действовать, а появившаяся в соцсетях информация об их отмене не соответствует действительности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, распространяемые в соцсетях сведения о том, что санкции в отношении Рубио якобы были отменены после его телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, являются фейком. «На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — заверила дипломат.

Марко Рубио был включен в список граждан США, в отношении которых действуют персональные санкции, в мае 2022 года. Ему, в частности, запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Телефонный разговор между Рубио и Лавровым состоялся накануне, 15 марта, по инициативе американской стороны. Госсекретарь США в ходе беседы проинформировал российского коллегу о запланированных по приказу президента страны Дональда Трампа авиаударах по Йемену, направленных на предотвращение нападений хуситов на американские и израильские морские суда.

Анонсированные Рубио удары были нанесены в ночь на 16 марта. В результате, по данным йеменского Минздрава, погиб по меньшей мере 31 человек, число раненых приблизилось к сотне.