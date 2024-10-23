Интернет-ресурсы российского Министерства иностранных дел подверглись масштабной DDoS-атаке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов», — сказала она.

Атака произошла накануне брифинга Захаровой, который должен был начаться в 10.00 мск. Однако к этому времени сайт министерства, где традиционно ведется трансляция мероприятия, перестал загружаться.

«В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 мск. Не открывается сайт с мобильных устройств и так далее», — пояснила Захарова.

DDoS-атаки в России

В начале октября о DDoS-атаках на свои ресурсы сообщил Роскомнадзор. В пресс-службе рассказали «Ведомостям», что большая часть трафика поступает из иностранных сетей, однако не наносит существенного вреда работе ведомства.

Тогда же сообщалось о кибератаке на интернет-ресурсы медиахолдинга Всероссийской государственной и радиовещательной компании ВГТРК. В результате действий хакеров была нарушена работа внутренних сервисов, а также прекращено онлайн-вещание. По словам источника, с серверов была стерта вся информация, включая резервные копии.

Позднее стало известно об отражении массивной кибератаки на интернет-ресурсы РИА Новости, Sputnik и прочие проекты медиагруппы «Россия сегодня». В РИА Новости сообщили, что «на пике» были заблокированы 720 тысяч адресов, расположенных странах Азии и Латинской Америки, с которых шла атака.

Правительство Курской области 21 октября также сообщило о массированной DDoS-атаке, из-за которой многие сервисы перестали работать и стали на какое-то время недоступны. В областной администрации заявили, что специалисты восстановят работу сервисов «в кратчайшие сроки».

В отчете вендора решений для кибербезопасности Qrator Labs, предоставляющей защиту 1 тыс. компаний из различных сфер бизнеса, в третьем квартале 2024 года число DDoS-атак выросло на 319% в сравнении с 2023 годом, в то время как их интенсивность ослабла, а средняя продолжительность увеличилась с 20 до 33 минут, писал «Коммерсантъ». В компании отметили, что сложившаяся ситуация может свидетельствовать о более точечном подходе хакеров при выборе цели, а также о концентрации более существенных ресурсов для проведения атаки.