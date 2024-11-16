Четверо сотрудников ресторана L’Olivier в парижском пригороде Исси-ле-Мулино, взятых в заложники сыном владельца заведения, освобождены, передает французская телекомпания BFMTV. Полиция сообщила, что захватчик, который был вооружен ножом, арестован.

В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что на момент захвата заложников в ресторане не было ни посетителей, ни посторонних — только персонал. Никто из них не пострадал. Поскольку захватчик выразил намерение покончить жизнь самоубийством, на место происшествия был вызван полицейский переговорщик-посредник, который после общения с молодым человеком уговорил его сдаться.

Адвокат задержанного рассказала BFMTV, что ее подзащитный страдает наркотической зависимостью и уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, но никогда не представал перед судом. По словам юриста, психическое состояние мужчины «в последнее время ухудшилось».

По словам местных жителей, подозреваемый был известен в округе. «Каждый день мы проходим перед рестораном и видим, что он курит, иногда принимает наркотики (…) У меня есть соседи, которые часто ходят в ресторан и говорят мне, что он не очень чистоплотен», — рассказал журналистам молодой человек, живущий в по соседству. Менеджер расположенной рядом пиццерии заявил, что у захватчика заложников «хорошая репутация, если не считать наркотиков», из-за которых тот «уже выходил из себя несколько лет назад, и это было печально».

Задержанный находится в полиции, где подвергнется психолого-психиатрической экспертизе. В отношении него ведется расследование по статьям о похищении и насильственном удержании людей, уточнили в прокуратуре. Ранее СМИ сообщали, что захватчиком мог быть сам владелец ресторана.

Полицейские кордоны, выставленные из соображений безопасности вокруг улицы Эрнеста Ренана, где находится L’Olivier, сняты. Движение по парижской кольцевой автодороге, которая проходит в нескольких десятках метрах от заведения, возобновлено.