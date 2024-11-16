В парижском пригороде Исси-ле-Мулино сотрудники ресторана L’Olivier были взяты в заложники владельцем заведения (по другим данным — его сыном), который вооружился ножом и забаррикадировался внутри. Об этом сообщает французская телерадиокомпания BFMTV.

Район, где находится ресторан, оцеплен полицией. Парижская пожарная команда BSPP отправила на место происшествия три бригады. Местным жителям настоятельно рекомендовано не выходить на улицы вплоть до специального уведомления.

По предварительным данным, в заложниках находятся минимум четыре человека. Какими мотивами руководствовался владелец ресторана, захватывая собственное заведение, пока неизвестно. Полицейский спецназ в шлемах и с оружием блокирует автомобильное движение в зоне проведения спецоперации, в том числе по расположенной в нескольких десятках метров парижской кольцевой автодороге.

На месте происшествия присутствует поисково-оперативная бригада (БРИ), отметили несколько очевидцев. В штабе полиции подтвердили, что операция проводится на улице Эрнеста Ренан, закрытой для движения транспорта.

Аналогичный случай произошел в марте 2024 года в Нидерландах. В бар Petticoat в городе Эде утром перед закрытием вошел человек в балаклаве, который взял в заложники убиравших зал после ночной дискотеки сотрудников заведения. Он сообщил, что вооружен ножом и имеет при себе взрывчатку, которую пригрозил использовать для подрыва кафе. Полиции пришлось эвакуировать жителей всех расположенных поблизости домов.

Через несколько часов инцидент был исчерпан, и захватчик вместе с заложниками вышел из бара, после чего был задержан полицией. В результате захвата никто не пострадал. Власти Эде отказались называть случившееся попыткой совершения теракта, но не назвали и мотивов захватчика.