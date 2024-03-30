Все четверо заложников, захваченных вооруженным мужчиной в баре Petticoat в нидерландском городе Эде, освобождены, а сам захватчик задержан, сообщает издание Het Parool.

По его данным, сначала из заведения вышли трое заложников, потом — четвертый, а следом — и захватчик в балаклаве. Его сразу же арестовали, заковав в наручники. «Ситуация с заложниками, судя по всему, исчерпана, но полиция об этом пока не сообщает», — пишет газета.

Захватчик пришел в бар ранним утром — после того как там всю ночь продолжалась дискотека. К его приходу заведение было уже закрыто, персонал проводил внутри уборку. Сотрудники Petticoat и стали заложниками.

Выдвигал ли захватчик какие-то требования, не сообщается. Ранее местные СМИ утверждали, что полиция вызвала на место происшествия переговорщика, но в самом полицейском управлении отказывались подтвердить факт переговоров со злоумышленником.

Мэр Эде назвал случившееся «ужасной ситуацией», выразив поддержку заложникам и их родным. «В интернете много видео с места происшествия. Я призываю вас использовать их с большой сдержанностью и не делиться ими. Заложники, которые уже освобождены, имеют право на покой и неприкосновенность частной жизни. Полиция также должна иметь возможность выполнять свою работу должным образом», — говорится в заявлении градоначальника, опубликованном на сайте муниципалитета.

Он также принес извинения всем жителям центрального района Эде, которым пришлось покинуть свои дома в рамках экстренной эвакуации. Мэр подчеркнул, что все они были размещены в здании ратуши, где им предложили чай и кофе. По его словам, он надеется, что пребывание там не создало для горожан особого дискомфорта.

Кроме того, мэр извинился за то, что все магазины в центре Эде пока остаются закрытыми из соображений безопасности. Он пообещал, что как только ситуация будет полностью урегулирована, и полиция даст разрешение, торговые точки и кафе возобновят работу.

Ранее сообщалось, что захватчик заложников был вооружен ножом и принес с собой взрывчатку, которую угрожал использовать для подрыва кафе. Жильцы соседних домов заявили журналистам, что Petticoat, несмотря на шумные молодежные вечеринки, не доставляет им особых неудобств, поэтому, по их мнению, шум из бара не мог стать причиной агрессии.

По данным источников Het Parool, в заложниках находились четверо сотрудников заведения, в том числе две женщины, причем захватчик позволял им есть, пить и ходить в туалет под его присмотром.