Четверо заключенных волгоградской исправительной колонии №4 пострадали из-за взрыва газового баллона. Региональное управление Следственного комитета (СК) организовало проверкк, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 29 июля. По данным СК, во время работ в одном из хозяйственных блоков произошел «хлопок газового баллона с последующим воспламенением». В результате четверо заключенных получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.

Источники РИА Новости в экстренных службах уточнили, что баллон с пропаном взорвался при проведении строительных работ. У пострадавших диагностировали не только ожоги, но и механические травмы. Состояние осужденных удовлетворительное, сообщили РБК в региональном управлении ФСИН.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В начале июля крупный пожар вспыхнул на территории колонии особого режима «Белый лебедь» для пожизненно осужденных в пермском Соликамске. Загорелся деревообрабатывающий цех на площади 800 кв. м, пламя охватило его кровлю. Для тушения огня прибыли 42 человека и 13 единиц техники, возгорание устранили за час. Никто не пострадал.