Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его старший брат, — экс-руководителя управления федеральной почтовой связи в республике Магомед-Башир Калиматов стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и задержан. Вместе с тем руководитель региона отметил, что его должность не повлияет на результаты расследования и суда.

«Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда. Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон», — написал Калиматов 3 июня в своем телеграм-канале.

Глава Ингушетии добавил, что закон для всех един, и призвал всех граждан, в том числе местных депутатов и чиновников, придерживаться правовых принципов «в своей работе и жизни».

В конце мая Мещанский суд в Москве арестовал Магомед-Башира Калиматова, старшего брата главы региона. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ), за что ему грозит штраф до одного млн рублей и лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, Калиматов входил в организованную преступную группу (ОПГ), состоящую из 34 человек, и участвовал в хищении 2 млрд рублей. Согласно материалам дела, преступное сообщество организовали руководитель отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в республике Ингушетия Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев.

Как утверждает следствие, в 2019—2021 годах отделение ПФР по Ингушетии несколько раз запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий. Для этого несколько чиновников сформировали фальшивые реестры с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении пенсионерам разовых выплат. В некоторых случаях, по информации Следственного комитета РоссииЮ выплата могла доходить до 500 тыс. рублей.

Незаконно начисленные деньги из бюджета фонда переводились на расчетные счета отделений «Почты России», после чего средства обналичивались руководителями почтовых отделений, выяснило следствие.

Согласно судебной карточке дела Калиматова, 27 мая сторона обвиняемого обжаловала меру пресечения суда.