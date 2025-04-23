Бывшего сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака выдворили из России и запретили въезд в течение 60 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ.

Согласно версии службы, в 2024 году Руснак прибыл в Россию с заданием по сбору информации закрытого характера. Он якобы добывал данные о планах российских властей в отношении Молдавии, а также о сотрудниках силовых и иных госструктур, которые принимают участие во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении, сказано в пресс-релизе ФСБ.

По данным спецслужбы, Русак «предпринял попытку легализоваться в России». В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был «демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству».

Задержанного проверили на полиграфе и подтвердили «факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями», отмечает ФСБ.

При этом, как поясняет спецслужбы, иностранцем «не был нанесен реальный ущерб безопасности» России.

«Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет», — добавили в ведомстве.

По информации ФСБ, Руснак в 2004 году прошел подготовку по специализации «разведывательная работа за границей», а в 2020-м на него вышел начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. При содействии Руснака он якобы установил контакты с президентом Молдавии Майей Санду, а взамен обеспечил реализацию коммерческих проектов Руснака на Украине, сообщили в ведомстве.

14 апреля ФСБ сообщала о задержании гражданина Молдовы, который прибыл в Россию для подготовки и совершения терактов. По данным российской спецслужбы, мужчина 2001 года рождения был завербован ГУР в 2023 году и получил позывной «Макс». В Кишиневе куратор из Украины передал ему деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами, в котором был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое, заявили в ФСБ.