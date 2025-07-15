Водостоки в Москве не рассчитаны на то количество осадков, с которым столица столкнулась 15 июля, заявил RTVI доктор архитектуры, автор книги «Когнитивная урбанистика» Алексей Крашенинников. Сегодняшний ливень действительно стал «неординарным событием», подтвердил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Менее чем за два часа в городе выпала почти месячная норма осадков, больше всего — в Северном, Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административном округах. Под водой оказались дороги и тротуары, подтопило вестибюли станций метро и даже курилку в Госдуме. МЧС и Дептранс призывали горожан пользоваться общественным транспортом, но и он не избежал сбоев на улицах, превратившихся в реки.

Эти проблемы, заявил RTVI Крашенинников, связаны с потеплением климата, в которое «никто не верил»: оно привело к увеличению «залпового количества воды» при выпадении осадков.

«Климат меняется, увеличивается залповое количество воды. Системы были рассчитаны на то, что такой сброс будет меньше», — пояснил эксперт.

Старков подтвердил RTVI, что такие ливни «более характерны для влажных субтропиков и даже тропиков», а для Москвы это «неординарное событие». Он напомнил, что в последние дни погоду в Центральной России, включая столичный регион, определял «хорошо развитый субтропический гребень, который протянулся далеко на север и за счет прогрева воздуха, нисходящих движений и его дополнительного сжатия способствовал достижению температуры таких аномальных и даже рекордных значений».

К утру 15 июля конфигурация этого гребня резко изменилась, отметил Старков: «на широте Москвы он истончился с двух сторон и быстро трансформировался в барическую седловину — это области низкого и высокого давления крест-накрест». Это, по его словам, спровоцировало неустойчивость в атмосфере и «развитие бурной конвекции», приводящей к формированию «мощной конвективной облачности» и ливням с грозами.

«Но тут дополнительным фактором интенсивного подъема влажного воздуха явилось быстрое падение атмосферного давления в средней тропосфере. В утренние часы буквально за считанные минуты образовывалась мощная конвективная облачность — и в процессе подъема, закручиваясь по спирали, облака объединялись в крупные конгломераты», — рассказал метеоролог.

В результате, пояснил собеседник RTVI, образовалось несколько конвективных мезоциклонов диаметром до 100 км, и одна из таких погодных систем почти полностью накрыла Москву, причем верхняя граница этой облачности даже пробивала тропопаузу — то есть достигала высоты 11−12 км.

Еще одной причиной длительности и мощности сегодняшнего ливня метеоролог назвал «отсутствие переноса в тропосфере»: по его словам, воздух в барической седловине почти не двигался, и «облачные массивы по сути висели на месте, выливая весь свой влагозапас на одном месте».

«Пока точных данных мы еще не имеем — они станут известны, когда будут сняты показания с осадкомеров. Но по предварительным данным радарного мониторинга можно сказать, что в некоторых районах выпало от половины до 70% месячной нормы осадков всего за 2−3 часа», — добавил Старков.

Пока Москва не адаптирована к таким ситуациям, но новый стандарт комфортной городской среды предполагает организацию поверхностного стока, рассказал RTVI Алексей Крашенинников.

«Существует несколько приемов, которые позволяют снизить нагрузку на ливневую канализацию, достаточно оригинальных. В том числе — сделать так, чтобы вода не сразу попадала в решетки, а накапливалась или поступала в небольшие озерца, сухие ручьи или канавки», — пояснил он.

Схожая ситуация сложилась в Подмосковье накануне: мощные ливни с градом привели к локальным подтоплениям, а удары молний при грозе вызвали возгорание двух частных домов. Жители некоторых районов жаловались на скопление воды в подъездах и потоки из вентиляционных шахт в многоквартирных домах. Дептранс Москвы сообщал об изменениях маршрутов движения общественного транспорта из-за упавших на проезжую часть деревьев.