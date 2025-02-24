Придерживающийся правых взглядов подкастер и экс-ведущий Fox News Дэн Бонджино назначен заместителем директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Назначение Бонджино он назвал «отличной новостью для правоохранительных органов и американского правосудия». Трамп напомнил, что помимо ведения подкастов и работы на телевидении, Бонджино был сотрудником полицейского управления в Нью-Йорке и «весьма уважаемым специальным агентом» Секретной службы США.

«Работая с нашим замечательным новым Генеральным прокурором Соединенных Штатов Пэм Бонди и директором [ФБР Кэшем] Пателем, честность, правосудие, закон и порядок будут восстановлены в Америке, и быстро. Поздравляю, Дэн!» — написал Трамп.

Сам Бонджино, комментируя свою новую должность, написал в Х: «Спасибо вам, господин президент, генеральный прокурор Бонди и директор Патель».

Кандидатура на пост заместителя директора не требует утверждения Сенатом. Как пишет The New York Times, в ФБР с недоверием отнеслись к выбору руководителей. Ранее их отбирали из старших агентов с большим опытом работы. Назначение Бонджино, по данным газеты, стало «радикальным и резким отходом от этой практики».

Источник NYT утверждает, что Патель хотел, чтобы Бонджино стал его заместителем. Настаивал ли на его кандидатуре Трамп — неизвестно. В результате ФБР возглавила «наименее опытная руководящая пара в истории бюро», подчеркивает издание.