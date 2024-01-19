Российская экономика в 2023 году показала «удивительные результаты» и является инвестиционно привлекательной, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач в программе RTVI «Что это было». Он также рассказал, какой экономический рост ожидается в ближайшие годы, что будет с инфляцией и в чем «уникальность» Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

О состоянии российской экономики

Российская экономика показала уникальную устойчивость, способность переформатироваться, перевооружаться буквально на ходу, отвечая на самые серьезные вызовы. Это действительно, наверное, удивило многих во всем мире. <…> Этот год мы точно завершим с ростом экономики выше 3,5%, а вот на периоде 2020-2023 год рост будет более 5,3% ВВП.

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В начале экономического санкционного давления — незаконного давления — безусловно, и «просадка», и дальнейшие восстановление и рост были не такими, как ожидали и пророчествовали многие, в том числе уважаемые международные финансовые институты, которые буквально, наверное, с начала или с середины этого года были вынуждены просто чуть ли не ежемесячно пересматривать свои прогнозы. Стало очевидно, что эти негативные или достаточно скромные прогнозы восстановления были неверны изначально.

Мы предполагаем, что на треке 2024-2026 год наша экономика перейдет к стабильному росту не менее 2% ежегодно.

Мне кажется, мы провели ювелирную, уникальную работу с инфляционными процессами, то есть обуздали те самые двузначные цифры инфляции, которые были на пике санкционного давления, и вывели инфляцию на уровень 7,4%. К 2025 году, я думаю, что, по оценкам Центрального банка и правительства Российской Федерации, инфляция вернется к нашим таргетным значениям.

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Безусловно, внимание со стороны правительства ощущает и должно ощущать на себе население, в первую очередь незащищенные слои населения. Располагаемые доходы населения должны расти выше инфляции, и они растут. Это в том числе важно для экономики, потому что доходы населения во многом определяют внутренний спрос, а спрос — это здоровье экономики.

В 2023 году мы в тех условиях, в которых оказалась наша страна, наша экономика, показали удивительные результаты не только восстановления, но и экономического роста и развития.

Евросоюз принял 12 пакетов санкций против Москвы из-за военной операции на Украине. Они включают запрет на поставки в Россию самолетов, запчастей к ним, оборудования для переработки нефти, отключение ряда российских банков от системы SWIFT, запрет на импорт российского угля, золота, алмазов и сталелитейной продукции. В сентябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что страна выдержала санкционный натиск, и «этап восстановления российской экономики завершен».

О международном сотрудничестве

Направление — это глобальный Восток, Юг. У нас есть два ключевых интеграционных экономических объединения, где Российская Федерация играет, с одной стороны, равноправную, с другой стороны, ключевую роль — это Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств.

Если посмотреть за 10 месяцев текущего года, доля стран СНГ в товарообороте Российской Федерации составила 14%, за последние два года прибавила 2%. Мне кажется, это очень существенно. А товарооборот вырос за этот год почти на 7%. Для нас эти страны являются очень серьезными экономическими партнерами.

За этими странами на глобальном Юге и Востоке лежит, безусловно, огромный Китай. Дальше лежит Индия, дальше лежит Северная и Центральная Африка. Это все наши потенциальные торгово-инвестиционные партнеры, с которыми действительно на сегодняшний день мы работаем.

Не мы начали ту самую переориентацию, сказали: «Все, мы перестаем торговать с Европой, переориентируемся». Нас внешние обстоятельства, скажем так, с одной стороны, вынудили, а, с другой стороны, может быть, действительно показали нам тот потенциал и те направления экономического, инвестиционного, логистического развития, которым мы какое-то время не уделяли должного внимания.

О ЕАЭС

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. На сайте ЕАЭС сказано, что он создан «в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов».

Еще полгода или год назад я, наверное, действительно больше бы говорил о проблемах и о тех задачах, вызовах, которые стоят перед Евразийским экономическим союзом.

От стадии решения или осознания проблем Союз перешел в новую, гораздо более взрослую стадию — устойчивого и системного развития, за счет в том числе осознания, решения тех барьеров и каких-то внутренних задач, которые мы перед собой видим.

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Евразийский экономический союз уникален именно тем, что это, наверное, единственное такое внешнеэкономическое международное объединение в мире, которое не предполагает получения каких-то, условно говоря, экономических плюсов (не всегда очевидных) взамен на суверенитет и свободу. Вот нет другого такого ни экономического, ни политического объединения на карте мира.

И вот я считаю, что как раз настало время, когда именно такое паритетное и свободное, равноправное партнерство становится залогом успеха. А не какая-то попытка то ли торговать суверенитетом, то ли покупать чей-то суверенитет.

Об отношениях с Арменией

Армения состоит в ЕАЭС и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В сентябре 2023 года Азербайджан полностью вернул контроль над Нагорным Карабахом, армянское население покинуло регион. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которых состоит республика, неэффективны. В декабре глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что ОДКБ «не торопится выполнять свои обязанности», в то время как ЕАЭС «продолжает эффективно функционировать».

В этом году председательство в органах Евразийского экономического союза перешло к нашей братской Армении. И Никол Воваевич Пашинян уже выступил с обращением к своим коллегам, лидерам стран-членов Евразийского экономического союза, где обозначил приоритеты председательства Республики Армения в ЕАЭС, сделав упор — и совершенно правильно, совершенно ожидаемо — на повышении уровня цифровизации в сфере торговли и логистики.

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Очень многие решения, и модели, и практики, которыми уже успешно пользуется Российская Федерация, наши коллеги из Республики Армения перенимают, переносят к себе в законодательство, в правоприменение. Мне кажется, это очень важно и хорошо. Цифры роста и экономики, и товарооборота как раз являются свидетельством того, что это партнерство и Российской Федерации, и Республике Армения очень выгодно.

Об отношениях с Азербайджаном

Я надеюсь, что на следующей неделе состоится встреча сопредседателей наших межправкомиссий — Российской Федерации и Республики Азербайджан. Мы ожидаем очень конструктивные, содержательные обсуждения очень многих экономических вопросов.

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Я считаю, что динамика отношений Российской Федерации и Республики Азербайджан очень позитивная и очень перспективная. У нас в ближайшее время состоится подписание большой дорожной карты развития российско-азербайджанских отношений на 2024-2026 годы, которая станет стратегическим документом нашей совместной работы по всем основным направлениям и отраслям взаимодействия.

Что касается евразийской интеграции, это, опять же, вопрос свободного выбора свободной страны. Но всеми возможностями и преимуществами торговли, взаимодействия, инвестиционного сотрудничества с Российской Федерацией Республика Азербайджан пользуется.

Об инвестиционном климате

Западные компании, покинувшие Россию после февраля 2022 года, отчитались об убытках на сумму более $100 млрд, подсчитала The New York Times в декабре 2023-го. Самые крупные убытки ($3,7 млрд) понес зарегистрированный в Нидерландах холдинг Veon. В октябре он закрыл сделку по продаже телекоммуникационной компании «ВымпелКом» и окончательно ушел из России. На втором месте по размеру убытков оказалась французская компания Renault ($2,5 млрд), на третьем — McDonald’s ($1,2 млрд).

Без инвестиций, понятно, что никакого экономического роста достигнуть невозможно. Подтвержденные нашей официальной статистикой 3,5% роста по итогам этого года и 5,3% роста на промежутке 2020-2023 год показывают, что российская экономика, в том числе и в тех условиях, в которых мы на сегодняшний день находимся и развиваемся, является инвестиционно привлекательной.

Решение вкладывать деньги в экономику инвестор принимает на основании довольно серьезного анализа, изучения рынка, возможностей, доходности, инфраструктуры, институтов, которые действуют на рынке.

При наличии такого огромного, просто, на мой взгляд, уже абсурдного количества различного рода санкционных ограничений, принятых в отношении Российской Федерации, тем не менее, инвестиции и в основной капитал, и в различные отрасли экономики Российской Федерации, и в фондовый рынок Российской Федерации продолжаются. Может быть, меняется география инвестиций.

По нашим цифрам, менее 10% иностранных компаний, которые работали на рынке Российской Федерации, рынок покинули. И понятно, что многие из них это сделали не по экономическим соображениям.

Какие-то ниши освобождаются, их охотно и быстро занимают инвесторы из других дружественных нам стран. Какие-то ниши освобождаются, и их также быстро занимают наши инвесторы с российским капиталом.

О росте благосостояния миллиардеров

1 декабря стало известно, что, по данным «индекса миллиардеров» от агентства Bloomberg, состояние богатейших россиян с начала года выросло на $38,5 млрд. На первом месте в рейтинге находится президент компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $30,7 млрд (с начала года оно увеличилось на $2,11 млрд). На втором — совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон (состояние выросло на $2,71 млрд до $27,3 млрд).

Мне кажется, Bloomberg очень любил публиковать статьи о том, насколько снизилось благосостояние топовых, скажем так, владельцев крупных компаний и капиталов из Российской Федерации. Это тоже преподносилось и продавалось как влияние санкционного давления. Поэтому здесь очень сложно комментировать.

Про 2024 год

[2024 год] даст больше ответов на те вопросы, которые были заданы 2022, 2023 годами. Мне кажется, ответы эти будут еще более убедительные, чем те, которые мы получили в 2023 году. В этом у меня, например, сомнений нет.

И то, что 2024 год по темпам изменений во всех сферах нашей жизни, которые происходят: это и цифровизация, это и технологическое развитие, это, наверное, какие-то мировоззренческие состояния, то есть отношение человечества вообще к ценностям в этой жизни, месте, роли человека на этой Земле… Мне кажется, вот в эти процессы 2024 год привнесет тоже очень серьезные изменения.