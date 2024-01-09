Подмосковные следователи задержали начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска, говорится в сообщении пресс-службы СК.

Заместитель главы Подольска подозревается в том, что, зная о дефектах на отопительном оборудовании, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе, отметили в ведомстве.

Mash пишет, что задержанный— 42-летний Роман Рязанцев. По данным телеграм-канала, он отвечал за содержание, эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций, а также координировал деятельность Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска.

В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы.

Прорыв теплотрасс в Подольске произошел 4 января. По данным СК по Московской области, это связано с неправильной эксплуатацией сотрудниками закрытого акционерного общества котельной. В результате в микрорайоне Климовск без теплоснабжения и горячей воды остались жилые помещения, медицинские, учебные и дошкольные учреждения.

«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорилось в сообщении СК.

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