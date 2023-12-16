Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко умер от травм, полученных при взрыве мины под автомобилем. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал белгородский губернатор в своем телеграм-канале, выразив соболезнования семье чиновника и пообещав «помогать всем, чем можно».

«УАЗ-Патриот» с Бородаенко, главой администрации Вязовского сельского поселения Галиной Пащенко и водителем Нуриддином Агалиевым подорвался на мине 13 декабря в районе хутора Высокий. Замглавы района пострадал сильнее всех — у него произошла «частичная ампутация нижних конечностей».

Бригада медицины катастроф доставила Бородаенко и водителя, получившего черепно-мозговую травму, в белгородскую городскую больницу №2, а Пащенко с сотрясением мозга — в Краснояружскую центральную районную больницу. Заместитель главы района на момент госпитализации находился в тяжелом состоянии.