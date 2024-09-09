Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В одной из апелляционных жалоб на арест Талаева сказано, что нет оснований считать, что он может воздействовать на свидетелей, так как обвиняемый «дал признательные показания».

Заместитель начальника УФСИН просил смягчить ему меру пресечения и перевести из СИЗО под домашний арест, отмечает агентство. При этом суд пришел к выводу, что Талаев может противодействовать расследованию дела.

23 мая суд арестовал на два месяца заместителя начальника главного управления ФСИН по Московской области Владимира Талаева по делу о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый получил взятку в размере более 800 тыс. рублей от представителя компании, которая занимается поставками молочной продукции в учреждение ФСИН по Московской области.

Денежные средства были переданы Талаеву «за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям», сказано в пресс-релизе Следственного комитета (СК). В телеграм-канале московских судов общей юрисдикции уточняется, что речь идет о посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».

Подполковник внутренней службы Владимир Талаев курировал в подмосковном управлении ведомства финансово-экономические направление, капитальное строительство и ремонт, тыловое обеспечение, а также материально-техническое и военное снабжения.