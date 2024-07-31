Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов, задержанный по подозрению в получении особо крупных взяток при махинациях с контрактами, арестован на два месяца — до 29 сентября, сообщает «АиФ — Дальинформ» со ссылкой на решение суда.

Адвокат чиновника просил отправить его под домашний арест вместо СИЗО, указывая на то, что следствие не представило достаточных доказательств о попытках Никонова скрыться или давить на свидетелей.

Судья Ирина Гришина встала на сторону следователя, который выразил опасения по поводу того, что Никонов может попытаться скрыть доказательства или оказать давление на свидетелей.

Зампред краевого правительства не признает свою вину и заявляет, что готов сотрудничать со следствием. О его задержании стало известно накануне, 30 июля.

Евгений Никонов родился 14 августа 1974 в Хабаровске. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2004 году стал доктором наук. В 2005-2009 годах он возглавлял отдел координации деятельности территориальных управлений и национальных приоритетных проектов Росздравнадзора, в 2009—2010 годах заведовал терапевтическим отделением № 1 «Клинической больницы» управделами президента России, а в 2011-м стал руководителем президентского ФГБУ «Поликлиника №1». В 2014-2020 годах Никонов работал в департаменте здравоохранения Москвы, где курировал координацию деятельности подразделений ведомства. В августе 2020 года занял пост и.о. зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам, в декабре того же года был утвержден на этой должности.

Источник «АиФ-Дальинформ» сообщал, что Никонова прямо в здании правительства Хабаровского края задерживали сотрудники ФСБ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Никонову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Поводом для возбуждения уголовного дела, предположительно, стали махинации с контрактами.

«По предварительной версии, вместе с ним [Никоновым] действовал ряд подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищений при закупках в медицинской сфере и строительстве», — писало «АиФ-Дальинформ».

«В этом деле называются достаточно большие суммы, далеко не 1 млн рублей», — рассказал собеседник портала DVHub . Он утверждал, что изначально чиновника не планировали задерживать до осени.

«АиФ-Дальинформ» напоминает, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин неоднократно обращал внимание на «плачевное состояние социальной сферы и сферы здравоохранения», подвергая «серьезной критике» деятельность Никонова.

Комментируя задержание зампреда правительства, Демешин подчеркнул, что не вправе оценивать деятельность правоохранительных органов, и назвал главной задачей региональных властей обеспечение надлежащей работы больниц, повышение доступности и эффективности медобслуживания населения. «У нас замечательные врачи, которые, уверен, справятся с этой задачей. А правительство края всегда их поддержит. Не перестаю повторять, что главная моя задача— защищать интересы людей», — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

По версии следствия, Никонов совершил махинации с контрактами на сумму свыше 650 миллионов рублей, действуя в интересах гражданина Израиля — владельца группы компаний, получившей преимущество при разыгрывании тендеров. В СК считают, что зампред правительства Хабаровского края получал 10% от суммы каждого контракта.

По данным «АиФ-Дальинформ», Никонова разрабатывали около года — с тех пор как в апреле 2023 года были задержаны бывшие помощницы чиновника Курносова и Корнеева, обвиняемые в коррупции при закупках медицинского оборудования для краевого Минздрава. Кроме того, задержаны руководители коммерческих компаний, которых следствие считает соучастниками хищения бюджетных средств.

Елену Корнееву (Коровину) хабаровские СМИ называют «правой рукой» Никонова. Ее, как и Курносову, задержали в Москве, этапировали в Хабаровск и больше года держат в СИЗО. До задержания Корнеева претендовала на пост замминистра здравоохранения края, но при согласовании ее кандидатуры возникли вопросы по поводу образования чиновницы, и в результате она сама отозвала заявку.

Уголовное дело вело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.