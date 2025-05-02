В разведданных США и других стран Запада говорится, что Россия могла изменить свои цели в конфликте с Украиной на «более краткосрочные». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По сведениям разведки, которые приводит телеканал, Россия намерена сосредоточиться на укреплении контроля над занятыми в рамках военной операции территориями и стимулировании экономики страны.

Высокопоставленный европейский чиновник, который пообщался с CNN на условиях анонимности, предположил, что российские цели на Украине, указанные в материалах западных разведок, отражают желание Москвы улучшить отношения с Вашингтоном. В то же время собеседник телеканала считает, что Россия не отказывается от «максималистских военных целей» в рамках СВО, среди которых он назвал взятие под полный контроль новых украинских территорий.

Высокопоставленный американский чиновник предположил, что российские цели на Украине могли быть скорректированы потому, что появилось «желание закончить» боевые действия, а также в связи тем, что позиция по конфликту, которую США занимали в период президентства Джо Байдена, претерпела изменения.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели президента России Владимира Путина с начала военной операции не менялись.