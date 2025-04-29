Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф пытался убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня и остановить боевые действия вдоль нынешней линии соприкосновения, не требуя признать за Москвой контролируемые ею территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией московских собеседников.

По их словам, Путин продолжает настаивать на том, что в рамках соглашения о прекращении боевых действий, каким бы оно ни было, четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — должны быть признаны российскими. Эта «максималистская позиция», утверждают источники агентства, «наносит удар» по посредническим усилиям Трампа и усугубляет «растущее разочарование в Белом доме по поводу отсутствия прогресса в переговорах».

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская область были официально включены в состав Российской Федерации по итогам референдумов, которые прошли там вскоре после начала военной операции. Путин неоднократно заявлял, что они «навсегда» стали частью России.

Один из собеседников Bloomberg утверждает, что на данный момент переговоры «зашли в тупик», и для дальнейшего их прогресса «необходим прямой контакт» между президентами России и США. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, а представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт заявил:

«Мы не комментируем текущие обсуждения. Мы продолжаем добиваться прогресса как с Украиной, так и с Россией, чтобы привести этот конфликт к мирному разрешению».

Трамп и высокопоставленные американские чиновники ранее дали понять, что США могут выйти из переговоров, если соглашения не удастся достичь в ближайшее время. Подробности по поводу итогов последней встречи Уиткоффа с Путиным — уже четвертой с февраля — Вашингтон не обнародовал. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что обсуждалась, в частности, возможность возвращения к прямым переговорам между Москвой и Киевом.

После этой встречи Трамп сначала выражал оптимизм, утверждая, что мирное соглашение «очень близко», но после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме заявил, что Путин, возможно, «не хочет останавливать» боевые действия, и допустил возможность введения новых антироссийских санкций.

«Эта неделя будет по-настоящему важной, в течение нее нам придется решить, хотим ли мы продолжать участвовать в этом начинании или пришло время сосредоточиться на других вопросах», — заявил госсекретарь США Марко Рубио в программе «Встреча с прессой» на канале NBC в воскресенье.

Европейские чиновники полагают, что в течение следующих двух недель станет яснее, смогут ли США добиться соглашения между Россией и Украиной или решат отказаться от переговоров или усилить давление на Москву. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Трампа занять более жесткую позицию в отношении Путина. В интервью Paris Match он утверждал, что «убедил американцев в возможности эскалации угроз и потенциальных санкций».

Путин накануне объявил о трехдневном прекращении огня, начиная с 8 мая, в ознаменование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Зеленский при этом призвал к немедленному и безоговорочному прекращению огня сроком не менее 30 дней, заявив, что нет причин ждать до 8 мая, и обвинив Россию в «манипулировании».

США заявили, что готовы признать российский контроль над Крымом и заморозить конфликт в основном вдоль существующих линий фронта, предоставив России контроль над частями ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья. Вашингтон, рассчитывая добиться постоянного прекращения огня к 30 апреля — стодневному сроку пребывания Трампа у власти — выразил разочарование в связи с объявлением «праздничного» перемирия. Трамп «все больше разочарован» лидерами как России, так и Украины, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.