На фоне новостей, предполагающих некоторое «потепление» между Москвой и Вашингтоном зарубежные инвесторы обрели интерес к российским активам и пытаются стать «пионерами» в их закупке, поэтому ищут пути обхода санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на юриста по ценным бумагам Григория Мариничева из Morgan, Lewis & Bockius в Нью-Йорке.

По его словам, запросы на покупку российских активов поступают со всего мира, но легальной возможности проводить такие сделки нет — во всяком случае, пока. Тогда, поясняет юрист, его клиенты обращаются к рынку Гонконга и скупают там акции алюминиевого гиганта United Co. Rusal International PJSC — причем с такой скоростью, что в феврале они подорожали примерно на 75%.

В Вене покупатели таким же образом подняли акции Raiffeisen Bank International AG — австрийского банка с филиалом в Москве — на 35% в этом году. В Будапеште акции OTP Bank Nyrt, который все еще ведет операции в России, подорожали на 11%.

То же самое, по словам Мариничева, происходит на валютных рынках. В Казахстане, являющемся крупным торговым партнером России, национальная валюта тенге в феврале укрепилась примерно на 4%, что является одним из самых больших приростов среди валют мира за этот месяц.

Юрист пояснил, что в качестве клиентов, желающих купить российские активы, в основном выступают хедж-фонды, семейные компании и частные инвесторы. «Они хотят быть первыми в этой сфере. Но на данный момент мы не можем им ничего сказать, кроме того, чтобы они следили за новостями», — говорит Мариничев.

То, что управляющие финансами скупают все, что имеет хотя бы слабую связь с Россией, является признаком роста ожиданий прекращения украинского конфликта и того, насколько изолированной стала страна от западных финансов, отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что, несмотря на многочисленные высказывания о возможном смягчении или даже снятии антироссийских санкций, это лишь одна часть сложной системы ограничений, введенных в отношении России с марта 2022 года: некоторые санкции могут быть отменены только с одобрения Конгресса США, а принятые Евросоюзом, скорее всего, сохранятся.

«Потребуются годы, чтобы снова сделать Россию полем для инвестиций. Но сейчас сложно найти хорошие идеи для вложений, а возможное мирное соглашение создает очевидные возможности», — рассуждает старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и бывший стратег Credit Suisse в Москве Александр Коляндр.

Bloomberg отмечает, что на российском рынке также растут цены на акции и объемы торговли с параллельным укреплением рубля, который стал самой эффективной валютой с начала года. «Однако торговля этими активами доступна только местным жителям и инвесторам из так называемых дружественных юрисдикций, у которых нет никаких санкций против России, таких как ОАЭ и Казахстан», — говорится в статье.

До начала военной операции иностранные инвесторы держали около $150 млрд в российских акциях и государственных облигациях, и эти активы являлись основным компонентом большинства индексов развивающихся рынков. С тех пор большая часть этих денег была выведена или застряла на нерезидентских банковских счетах в Москве.

«Это было довольно жестоко, поскольку мы списали акции почти до нуля. У нас все еще есть значительные дивиденды от наших акций в России, так что, я думаю, это своего рода бесплатная опция, которая есть в нашем фонде», — говорит инвестиционный директор Skagen Александра Моррис, поясняя, что нет надежды получить доступ к этим средствам в ближайшее время.

Глава отдела акций в VIG Asset Management Hungary Дьёрдь Палфи покупает акции банков, включая Raiffeisen и OTP, которые всё ещё ведут бизнес в России. По его словам, Raiffeisen, который годами пытался продать свое российское подразделение, накопил более €4 млрд ($4,2 млрд) избыточного неликвидного капитала. «Для Raiffeisen было бы очень выгодно иметь возможность извлечь эту прибыль», — говорит Палфи.

Торговля активами, связанными с Россией, ведется в правовой серой зоне, пишет Bloomberg. Портфельный менеджер GAM UK Ltd. в Лондоне Пол Макнамара рассказал агентству, что получал от банкиров предложения купить облигации, которые продавались до начала СВО такими организациями, как Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.

Напомним, накануне вечером президент США Дональд Трамп продлил действие некоторых антироссийских санкций еще на год. По словам республиканца, «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».