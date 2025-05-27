Число пострадавших в Ливерпуле при въезде автомобиля в толпу футбольных фанатов вечером 26 мая выросло до 47, среди них четверо детей. Один ребенок и взрослый получили тяжелые травмы, сообщает Sky News со ссылкой на службу скорой помощи. В полиции не рассматривают версию теракта.

По данным спасателей, 27 пострадавших были тем же вечером доставлены в больницы города, остальные получили медицинскую помощь на месте. В пожарно-спасательной службе рассказали, что четверых человек, в том числе ребенка, пришлось извлекать из-под автомобиля.

Наезд произошел около шести вечера в понедельник во время парада в честь победы «Ливерпуля» по итогам сезона Английской Премьер-лиги. Как пишет The Daily Mail, все случилось на улице Уотер-стрит, которая была перекрыта ради шествия болельщиков.

По словам источника издания, автомобиль Ford Galaxy оказался на этой улице, вероятно, пристроившись за одной из машиной скорой помощи, которые дежурили по ходу следования фанатов.

По словам очевидцев, он ехал со скоростью около 30 миль в час (менее 50 км/ч) и сигналил, раздражая фанатов, после чего внезапно ускорился, вильнул и выехал на тротуар. Он «пропахал» плотную толпу на протяжении 200 ярдов (183 м), повсюду слышались крики, свидетелям также запомнился стук тел, перебрасываемых через капот.

«Похоже, водитель запаниковал, оказавшись в плотной толпе, и увидев, что люди начали стучать по машине. Вместо того, чтобы вернуться тем же путем, он разозлился и нажал на газ, совершенно ужасно», — цитирует газета своего инсайдера.

Когда автомобиль наконец остановился, разгневанные люди набросились на него, пытаясь разбить и бросали в него бутылки. Через некоторое время они вытащили из машины водителя, после чего вмешалась полиция, рассказывает издание.

Задержанного в полиции описали как «53-летнего белого британца из Ливерпуля» и пока исключили версию теракта.