Авария с участием автомобилей Datsun и Chevrolet произошла утром 1 августа в Мокшанском районе Пензенской области, есть жертвы и пострадавшие, говорится в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 1 августа 2025 года, в 5 часов утра, на 571 км Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в границах Мокшанского района Пензенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, автомобиля «Datsun on-DO» и автомобиля «Chevrolet Epica»», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибло шесть человек, одного пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

«112» пишет, что среди погибших есть ребенок.

«Рано утром на федеральной трассе «Урал» в Мокшанском районе столкнулись Datsun и Shevrolet. Скорости явно были немалыми — машины скомкало, запчасти разлетелись на десятки метров», — говорит в сообщении телеграм-канала.

Прокуратура Пензенской области контролирует установление обстоятельств. На месте ДТП находились заместитель прокурора региона и прокурор Мокшанского района.

«Пенза СМИ» сообщает, что за рулем Datsun on-DO находился 49-летний водитель, второй машиной управлял 53-летний автомобилист.

По данным издания, в Datsun on-DO погиб водитель, а 41-летняя пассажирка и школьник.

«Что касается Chevrolet Epica, то в ней авария унесла жизни пассажиров. Это 41-летний, 37-летний и 31-летний мужчины. Водителя доставили в больницу с травмами», — отмечает «Пенза СМИ».

28 июля стало известно, что супруга и сын казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова попали в аварию на юге Казахстана, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две женщины, ехавшие с ними во внедорожнике Toyota Land Cruiser, погибли.

Позднее казахстанская редакция издания «Курсив» передала со ссылкой на то же управление, что жена бойца вместе с трехлетним сыном покинули Шуйскую горбольницу под расписку, что претензий к медучреждению не имеют, и выехали в Алматы.