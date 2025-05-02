Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ) классифицировала партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как «правоэкстремистскую». Об этом говорится в пресс-релиза на сайте ведомства.

«С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как „безусловно правоэкстремистскую организацию“», — говорится в заявлении.

В пресс-релизе немецкой контрразведки указывается, что АдГ характеризуется «экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством».

В своей оценке Федеральное ведомство по охране Конституции указывает, что преобладающее в партии «понимание народа» основано на этническом происхождении и несовместимо «с основами свободного демократического порядка».

«Его цель — исключить определенные группы населения из равноправного участия в жизни общества, подвергнуть их неконституционному неравноправному обращению и тем самым присвоить им юридически обесцененный статус», — говорится в заявлении.

Как утверждается в заявлении контрразведки ФРГ, АдГ не считает жителей Германии «с историей миграции из стран с преобладанием мусульман» равноправными членами немецкого народа. Политики партии также постоянно вели агитацию против беженцев и мигрантов, способствуя тем самым «распространению и углублению предрассудков, обид и страхов по отношению к этой группе людей», говорится в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что пришло к соответствующим выводам после «тщательной и всесторонней экспертизы», в рамках которой действия АдГ оценивались на предмет их соответствия Конституции ФРГ, в том числе в части человеческого достоинства, принципов демократии и верховенства закона. Среди прочего контрразведка уделила особое внимание связям партии с правоэкстремистскими деятелями и группами.

Вице-президенты Федерального ведомства по охране Конституции Синан Селен и Силке Виллемс пояснили, что вывод о правоэкстремистском характере «Альтернативы для Германии» основан на экспертном обзоре действий партии за последние три года. Речь идет в том числе о высказываниях ее функционеров, направленных против «иностранцев, меньшинств, ислама и мусульман».

Решающим аргументом в поддержку решения контрразведки стало «этническое понимание АдГ народа, которое обесценивает целые группы населения в Германии и нарушает их человеческое достоинство», говорится в совместном заявлении вице-президентов ведомства.

В «Альтернативе для Германии» решение контрразведки назвали серьезным ударом по демократии в ФРГ, обвинив власти в том, что они «публично дискредитируют и криминализируют» АдГ как оппозиционную партию.

«В текущих опросах АдГ является самой сильной партией. Правительству ФРГ осталось находиться у власти всего четыре дня. У разведки больше нет даже президента <…> Целенаправленное вмешательство в демократический процесс принятия решений явно политически мотивировано. АдГ продолжит защищать себя юридическими средствами от клеветы, которая ставит под угрозу демократию», — говорится в совместном заявлении сопредседателей АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупаллы.

В 2021 году деятельность АдГ классифицировали как «вызывающую подозрения» в экстремизме. В 2023 году были признаны правоэкстремистскими три региональных отделения партии — в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

К чему приведет решение контрразведки ФРГ

«Альтернатива для Германии», занявшая второе место по итогам февральских выборов в бундестаг и занимающая лидирующие позиции в рейтингах популярности политических сил в ФРГ, будет находиться под более пристальным вниманием госорганов как организация, «представляющая угрозу для демократии», пишет Reuters.

Агентство отмечает, что решение немецкой контрразведки позволяет властям Германии усилить контроль за деятельностью партии, в том числе путем внедрения информаторов и перехвата переписки. Кроме того, «правоэкстремистская» характеристика грозит АдГ трудностями с привлечением новых членов, тогда как государственное финансирование может оказаться под угрозой.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов не удивился решению контрразведки ФРГ, назвав его «еще одним элементом политики системного давления, которое оказывается в Германии на все оппозиционные силы, а не только на АдГ». В разговоре с RTVI он отметил, что все скандалы и попытки давления на «Альтернативу для Германии» не привели к успеху.

«Наоборот, партия стала самой популярной оппозиционной силой, научилась не просто выживать, а развивается. Это, конечно, не нравится ее политическим конкурентам», — сказал Соколов.

По его словам, признание АдГ «экстремистской» организацией не приведет к ее немедленному запрету, а решение контрразведки можно считать «лишь частным мнением одного федерального ведомства».

«Запрет партии возможен лишь через суд, но он затянется надолго, так как партия явно будет сопротивляться. Запретительный статус лишь придаст АдГ дополнительный ореол мученичества и только усилит ее влияние. К тому же сотни тысяч членов АдГ, даже в случае ее запрета, никуда не испарятся, и поэтому политика давления не решит проблемы поддержки партии», — отметил Соколов.

Reuters обращает внимание, что контрразведка вынесла решение о признании «Альтернативы для Германии» правоэкстремистской за несколько дней до избрания лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца новым канцлером и на фоне «жарких дебатов» внутри его партии о том, как вести себя с АдГ в новом парламенте.

По итогам февральских выборов «Альтернатива для Германии» получила рекордное в своей истории количество мест в бундестаге, что теоретически дает ей право возглавить несколько ключевых парламентских комитетов.

В свою очередь уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой запрета АдГ.

«Я против быстрого удара, мы должны тщательно оценить классификацию», — сказал он на конференции Евангелической церкви в Ганновере, передает Reuters.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что признание АдГ экстремистской свидетельствует о разрушении демократической политической системы в Европе.

«Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом. Сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд, а партии — запрещают», — написал он в своем телеграм-канале.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев связал признание АдГ экстремистской с низкими рейтингами правящих в ФРГ партий.