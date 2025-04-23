Техника Apple останется в продаже в России, несмотря на возбужденное против дочерней компании административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

«Административное дело возбуждено в отношении Apple Distribution International LTD. Эта ирландская компания не осуществляет деятельность на территории России, поэтому приостанавливать просто нечего», — пояснил он.

Хаминский предположил, что в случае с этим делом суд может ограничиться штрафом, «который вряд ли будет уплачен». Юрист также указал на резкий спад финансовых показателей российской дочерней компанией Apple — ООО «Эппл Рус».

«Apple Distribution International LTD является учредителем российского юридического лица «Эппл Рус», которое до определенного времени занималось дистрибуцией товаров в России. Стоит обратить внимание на результаты ее финансовой деятельности. Если в 2021 году оборот составлял 386 млрд рублей, то в 2024 году выручка упала до нуля», — отметил Хаминский.

По его словам, столь значительное падение выручки говорит о наличии альтернативных каналов для поставки техники Apple в страну.

«Все товары Apple ввозятся в РФ альтернативными путями. Если суд решит распространить наказание, назначенное ирландской компании, на ее российскую «дочку», исполнить решение суда будет практически невозможно», — добавил Хаминский.

Ранее Таганский суд Москвы привлек привлек Apple Distribution International Ltd. к административной ответственности по статье об ЛГБТ*-пропаганде (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Зарегистрированная в Ирландии Apple Distribution International Ltd. в ноябре 2021 года была включена в список иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России. Среди информационных ресурсов, которыми она владеет — icloud.com; www.icloud.com; apps.apple.com; music.apple.com. Как указано на сайте Роскомнадзора, в настоящий момент в отношении компании не применяются меры судебного административного понуждения.

За последние несколько лет крупнейшие интернет-сервисы, включая Apple неоднократно привлекались в России к административной ответственности за неудаление запрещенного в стране контента (ч.2 ст.13.41 КоАП). В частности, в ноябре 2024 года Таганский суд оштрафовал Apple Distribution International Ltd. по этой статье на 3,6 млн рублей.

* решением Верховного суда России «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны