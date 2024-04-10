Первый старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» снова перенесен минимум на 24 часа, говорится в трансляции «Роскосмоса». Причины отмены пуска пока озвучены не были.

«Выдана команда: „Отмена пуска“. Руководителям работ — подготовиться к 24-часовой стоянке», — сказал диктор в ходе предстартовой подготовки.

Изначально старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара А-5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой был запланирован на полдень вторника, 9 апреля, однако за две минуты до пуска поступила автоматическая команда отмены.

Пуск «Ангары-А5» должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», стартовый стол которого строили специально для запуска всех ракет семейства «Ангара», от легких до тяжелых. Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.