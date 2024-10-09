Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал адвоката адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила 8 октября пресс-служба столичных судов. По данным источников «Коммерсанта», в деле речь идет о вымогательстве 400 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Шапиро под стражу на два месяца, до 7 декабря. По статье о мошенничестве в особо крупном размере адвокату грозит до десяти лет лишения свободы. Обвиняемый не признал свою вину.

По данным «Коммерсанта», Шапиро задержали 7 октября после его возвращения в столицу из-за границы. Издание пишет, что по пути из аэропорта он договорился встретиться с другом, уроженцем Таджикистана Олегом Воробьевым, который передал ему сумку с документами и деньгами. Позже, как отмечает «Ъ», выяснилось, что это был оперативный эксперимент, в результате которого адвокат и «сопровождавшие его лица» были задержаны сотрудниками ФСБ.

«В сумке вместо документов находились 50 тыс. рублей и бумажная «кукла», имитирующая 29 млн 950 тыс. рублей», — пишет газета.

«Ъ» со ссылкой на материалы следствия пишет, что Шапиро решил воспользоваться ситуацией с уголовным делом в отношении Воробьева и получить от него денежное вознаграждение за якобы помощь в закрытии дела. Адвокат заявил старому товарищу, что прекратит его следствие за 400 млн рублей. По словам Воробьева, эти деньги, как ему объяснял Шапиро, должны были пойти на подкуп правоохранительных органов.

Сторона обвинения утверждает, что в период с 22 марта по 27 апреля 2024 года пострадавший передал адвокату 110 млн рублей. Следствие считает, что Шапиро присвоил себе эти средства, а также продолжал требовать от Воробьева оставшуюся часть, хотя знал, что дело друга уже закрыто.

Как отмечает «Коммерсантъ», уголовное преследование Воробьева и его жены было прекращено еще в апреле 2024 года в связи с недоказанностью обвинения, то есть за несколько месяцев до момента передачи денег. Следствие утверждало, что супруги похитили товары одной из компаний на общую сумму 3,7 млн рублей.

Защита Шапиро настаивает на том, что Воробьев и его жена не могли не знать о решениях следственных органов и «не могли заплатить кому бы то ни было столь крупную сумму».

«Предмета обмана, о котором пишет следствие, просто не существует», — сделал вывод адвокат обвиняемого Роман Кандауров.

Чем известен Денис Шапиро

Денис Шапиро (ранее был известен как Денис Тумаркин и Дионисий Золотов) — неоднократно судимый решальщик.

«Его дела, как правило, заканчивались небольшими или условными сроками в связи с признанием фигурантом своей вины или активным сотрудничеством со следствием, с помощью которого раскрывались другие преступления коррупционной направленности», — отмечает «Коммерсантъ».

В частности, в апреле 2017 года его приговорили к шести годам лишения свободы по делу о мошенничестве на 150 млн рублей, в августе 2018-го — к трем с половиной года колонии по делу о хищении 80 млн рублей у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала за перевод мужа из СИЗО под домашний арест. «Но поскольку в срок ему зачли давнее нахождение в СИЗО, он смог освободиться условно-досрочно», — напоминает «Ъ».

В конце 2017 года Шапиро попал в скандал с «VIP-камерами» в московском СИЗО «Матросская тишина». Тогда правозащитники обнаружили в изоляторе камеры, оснащенные холодильниками с деликатесами, современными телевизорами, туалетами с вытяжкой и другими «люксовыми» атрибутами. По этому факту Следственный комитет провел проверку, но никаких нарушений не нашел.

Как выяснилось позднее, ремонт 20 камер в «Матросской Тишине», которые оказались в центре скандала, профинансировал Шапиро из своих средств, а его представители оформили это как «гуманитарную помощь». Это обстоятельство было учтено при рассмотрении дела о хищении 80 млн рублей в 2018 году.

После снятия судимости Шапиро получил адвокатскую лицензию и стал адвокатом адвокатской палаты Чечни. Он занялся защитой интересов военнослужащих и участников военной операции на Украине. Одним из самых известных его подзащитных — командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. После попытки его отравления в 2023 году было возбуждено уголовное дело.

До своего ареста Шапиро проходил потерпевшим по уголовному делу о хищении у него завода, выпускающего бытовую химию в подмосковном городе Видное, а также товарных знаков на продукцию на общую сумму 4 млрд рублей. Фигурантов дела — совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также экс-гендиректор «Бест клин» Александра Савоськина — в апреле приговорили к срокам от девяти до 11 лет.