В МВД России обсуждается идея введения тотального запрета на кредиты с последующей «индивидуальной разблокировкой», например, через «Госуслуги» и МФЦ. С таким заявлением на киберфестивале Positive Hack Days выступил замглавы Следственного департамента ведомства Данил Филиппов.

Он отметил, что в России с марта действует возможность установки самозапрета на взятие кредитов. Филиппов пояснил, что у МВД «несколько другая концепция».

«Мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку. Я думаю, граждане у нас не будут против, если мы, имея возможность, защитим всех. А если кому-то надо получить кредит или какую-то другую услугу, он нажмет кнопку в интернете и получит эту услугу», — сказал он.

Он уточнил, что для отмены такого запрета гражданину придется ответит на определенные вопросы, чтобы было понятно, «не действует ли он под воздействием третьих лиц и не собирается ли он полученные в кредит денежные средства кому-то передать, и т. д.».

«И, может быть, ответив на эти вопросы, он не будет эту кнопку нажимать», — добавил Филиппов.

Представитель МВД уточнил, что самозапрет на кредиты работает и «имеет свой определенный эффект в цифрах»: «Но вот такой тотальный запрет, на наш взгляд, был бы наиболее продуктивным серьезным шагом».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, как сообщают «Ведомости», заявил в ходе сессии, что самозапрет на выдачу кредитов на «Госуслугах» оформили 11 млн пользователей.

Бизнес-консультант по информбезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий заявил «Ведомостям», что предложение МВД похоже на тестирование общественного мнения, но вряд ли сработает.

«Могу предположить, что при любом запрете злоумышленники найдут способ его обходить, заставляя человека этот запрет снимать, даже физически посещая МФЦ. Но при этом мы создадим еще больше проблем для граждан», — считает эксперт.

Бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил газете, что многие россияне до сих пор не знают о возможности установить самозапрет на кредиты. Часто люди решаются на этот шаг только после того, как мошенники уже оформили на них займ.

Если ограничить доступ к заемным средствам для всех, это существенно снизит риск быстрого получения денег злоумышленниками, уверен эксперт. Для банков эта процедура не станет сложной, наоборот, она упростит их работу, добавил Войлуков.

«Ведомости» со ссылкой на ЦЦ сообщают, что в прошлом году мошенники украли со счетов россиян рекордную сумму — 27,5 млрд рублей.

С 1 марта 2025 года россияне смогут установить добровольный запрет на выдачу кредитов через «Госуслуги». Это нововведение от Банка России призвано защитить граждан от мошенников.

Чтобы установить самозапрет, нужно обратиться в бюро кредитных историй, банк или МФО. Ограничение будет действовать только на потребительские кредиты и займы, не затрагивая ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Оформить запрет можно даже без кредитной истории.

При оформлении функции на «Госуслугах» нужно выбрать услугу «Установление запрета на получение кредита». Пользователи могут определить условия самозапрета:

— полный или частичный запрет (нужно определить тип организации — банк или МФО)

— способ оформления кредита или займа (в офисе и дистанционно, только дистанционно).

Самозапрет на кредиты можно устанавливать и снимать бесплатно сколько угодно раз. После подачи заявления информация появится в кредитной истории. Финансовые организации обязаны проверять наличие действующих ограничений перед выдачей займа. Только после этого они могут принять решение о кредите.