Температура в Москве и Московской области в период с 1 по 5 сентября останется на уровне летних показателей — осадков не ожидается, сохранится солнечная погода. Об этом рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

«Продолжение августовской погоды — вот что нужно ждать от первой пятидневки сентября. Потому что антициклон садится на юг Урала. Антициклон большой, обширный, долгоиграющий, долгоживущий», — сказал синоптик.

Шувалов отметил, что этот антициклон будет «диктовать погоду» в средней полосе европейской части России на протяжении первых пяти дней сентября.

«Температурный фон практически не изменится. До 30 градусов уже не будет, в Москве и Подмосковье — будет в основном 25-27 градусов. Но это, прямо скажем, зашкаливающая для начала сентября температура», — уточнил специалист.

По словам Шувалова, осадков в первые дни осени не ожидается.

«Никаких осадков — высокое давление, на 10-12 миллиметров ртутного столба выше нормы. Яркий, солнечный август передает эстафету сентябрю», — заключил он.

В последнюю неделю августа небольшие и локальные дожди возможны в Москве только в среду, 28 августа, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, во второй половине недели стоит ожидать снижения ночной температуры. К концу недели она может опуститься в отдельных районах до 10-15 градусов тепла, а на севере и востоке Московской области — до 5 градусов.