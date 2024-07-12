Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в подготовке «провокации», связанной с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС на Днепре. Об этом она заявила на брифинге 12 июля.

«Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения <…>, чтобы затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу, с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде», — сказала Захарова.

По ее словам, украинские власти сделают это в том числе для того, чтобы «выклянчить у Запада новую помощь».

Эти выводы Захарова представила на основании сообщений об исследовании, которое, по ее словам, подготовил Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института им. Сикорского. Там описаны возможные сценарии затопления территорий в случае разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра, рассказала она.

Согласно данным, которые процитировала Захарова, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до 2 тыс. кв. км, число пострадавших составит до 900 тыс. человек, 90% которых — жители Киева.

При разливе Каневского водохранилища площадь затопления составит до 4 тыс. кв. км, пострадают 75 тыс. человек, в основном жители города Черкассы, озвучила представитель МИД.

Как отметила Захарова, в сентябре-октябре 2022 года этот центр «уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС», а в июне 2023 года «она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ». По ее словам, в этом тогда «поспешили обвинить Россию», а теперь «объектом изучения» того же центра стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС.

Разрушение Каховской ГЭС и риск для других дамб на Днепре

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена 6 июня 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день обвинил российские силы в минировании и подрыве дамбы. Через неделю президент России Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что ВСУ целенаправленно били «Хаймарсами» по Каховской ГЭС.

В годовщину разрушения дамбы губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что в результате «одной из крупнейших в истории человечества техногенных гидрологических катастроф» погибли больше 60 человек и десятки тысяч пострадали.

В марте этого года телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука в хронике военной операции сообщил о попадании четырех ракет в сооружения ДнепроГЭС, включая инфраструктуру дамбы.

В конце марта Зеленский обвинил Россию в ударах по Каневской и Днестровской ГЭС, при этом не привел данных о последствиях. Минобороны России тогда же отчиталось о «групповом ударе высокоточным оружием большой дальности», в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетики и ПВО Украины. Данных о ГЭС в сводке не было.

На фоне этих новостей в украинских пабликах активно обсуждали сценарии последствий в случае прорыва дамбы Киевской ГЭС после возможных ракетных ударов. Согласно местным СМИ, «Укргидроэнерго» в своей оценке таких последствий не прогнозирует критическую угрозу для населения.