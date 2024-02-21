21 февраля стало известно о смерти военнослужащего 4-й отдельной мотострелковой бригады и блогера Андрея Морозова, известного по позывному «Мурз». За несколько дней до этого он написал о потерях в боях за Авдеевку и подвергся критике в программе Владимира Соловьева. Позже Морозов удалил пост, объяснив, что сделал это по приказу руководства, и объявил о намерении покончить с собой. Как на гибель «Мурза» отреагировали военкоры и блогеры, — в подборке RTVI.

Что случилось

18 февраля Морозов опубликовал в своем телеграм-канале «Нам пишут из Янины» пост о гибели российских солдат в боях за Авдеевку и о том, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удалось вывести солдат из окружения.

После этого Морозов подвергся критике в программе «Соловьев Live». Участница выпуска Юлия Витязева назвала пост военного «вредительством» и предположила, что он подпадает под статью о фейках про российскую армию. Публицист Армен Гаспарян отметил, что в советские времена за такое «прислоняли к стенке».

Запись Морозова о потерях в Авдеевке впоследствии исчезла. В своем предсмертном сообщении от 21 февраля он заявил, что сделал это по приказу командования, которое, в свою очередь, «заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым».

Витязева после сообщений о самоубийстве Морозова, не упоминая его имени, написала, что самоубийство — «грех, слабость и поражение». Она добавила, что случившееся «целиком и полностью на совести тех, кто знал о проблемах своего якобы друга и товарища, но ничем ему не помог». Позже она удалила пост и выразила соболезнования близким и друзьям Морозова. Гаспарян заявил, что в ближайшие дни не будет делать заявлений «по сегодняшнему печальному событию».

Реакция военкоров и военных блогеров

Жена бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская

И близкие, и знакомые, и совсем незнакомые читатели Андрея — все мы сегодня скорбим. Но кроме скорби есть еще и гнев. Я зла на тех, кто из-за своего страха остаться без медийной кормушки устроил честному русскому воину настоящую травлю. Просто за то, что он озвучивал вещи, которые его, как русского человека, который переживает за свою Родину, волновали и трогали до глубины души. <…> К именам героев не прилипнет никакая грязь, исходящая из этих глоток. А вот им уже не отмыться от собственной мерзости никогда.

Как бы кто не относился к Мурзу, но он был из тех, кто к любому делу, даже самому незначительному, относился очень серьезно и скрупулезно. И сделал он для Победы очень много за эти 10 лет. Мурз был поклонником идеологии самураев Бусидо. Жил этими принципами и ушёл из жизни как самурай.

Смерть позывного Мурз показала, что ни хрена не получается у нас умело задействовать все ресурсы страны для достижения общих целей. Ни человеческие, ни другие. Неумение вовлечь его и разделяющих его взгляды людей в общий поток, настроить на единственное, что сейчас важно — Победу, и привело к трагедии.

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

Мурз запомнился как человек, который зачастую в максимально негативном для ВС РФ ключе поднимал острые проблемы, часть из которых действительно стоило выносить на всеобщее обозрение. Да, он лил воду на мельницу противника. Но, как бы там ни было, искренне веря, что делает это для общего блага.

Автор канала «Как я поехал на войну», доброволец Платон Маматов

Путь настоящего самурая — смерть. Принципиальные последовательные мужчины живут тяжело и коротко. Кровь Андрея на тех, кто его давил. И тех, кто не помогал ему выдерживать прессинг. То есть на наших руках. Впрочем, мы бы его вряд ли спасли. Очень уж часто Морозов лихо таранил собой приглянувшиеся цели.

Журналистка Анастасия Кашеварова

Мурз покончил с собой. Психика не справилась, а честь и доблесть решили сохранить себя. Высокая чувствительность, растерзанная психика создают такой ад, что невозможно из него выбраться. Андрей много помогал и видел, что ничего не меняется, что врут, что клевещут, что те же проблемы. Вероятно, не выдержал.

Военкор Юрий Котенок

Затравлен, заклеван. Ушел. <…> Тяжелая судьба. Тяжелая новость. <…> Совершил большой грех. Был сломлен.

Военный волонтер Алексей Живов

Сделал все, что мог, и ушел на своих условиях. Прощай, Мурз. Часто был не согласен с ним оценках, но всегда уважал за позицию, силу духа и интеллект. Тягостное впечатление.

Один из лидеров партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель

Это достаточно большая потеря для русской армии. Потому что [мало] таких людей, [которые] без чьего-либо приказа делали все возможное для нашей общей победы. Это был человек идейный, которого довела обстановка, связанная с травлей, до таких печальных событий. <…> Лучше от его смерти никому не будет.

Военнослужащий Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый»)

В его смерти можно смело винить Соловьева, Витязеву… И я считаю, что Следственным комитетом должно быть возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Военный волонтер Роман Алехин

Это потеря. Но ситуацию не изменит, потому что у нас утеряны традиции русского офицерства. <…> Тяжело! Тяжело и сложно на душе.