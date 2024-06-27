Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, который стал соавтором законопроекта о «режиме высылки» для мигрантов-нарушителей, в разговоре с RTVI раскритиковал инициативу первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, который предложил обязать иностранцев поддерживать военную операцию для сохранения за ними права на пребывание в России.

Вечером 27 июня Алексей Журавлев поделился с РИА Новости информацией о том, что он предложил поправку ко второму чтению законопроекта о «режиме высылки» для мигрантов. Согласно его предложению, мигрантов могут обязать участвовать в военных операциях, проводимых Россией, чтобы сохранить свое право на пребывание в стране. Депутат предложил дополнить п. 5 ч. 2 ст. 4 проекта закона следующим текстом: «Поддерживать специальные военные операции, проводимые Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Российской Федерации».

«Мне совершенно неясно, о какой именно поддержке, в какой форме речь идет в поправке депутата Журавлева. Я ее пока не видел. Что значит поддерживать военную операцию? Участвовать в боях, жертвовать на помощь участникам специальной военной операции? Явно ни то, ни другое не может быть условием пребывания иностранцев здесь. Мы такого условия перед иностранцами ставить не можем, если мы хоть немножко задумываемся о том, как себя Россия должна ввести в любой ситуации», — считает Затулин.

Он отметил, что выполнения воинского долга необходимо требовать от граждан России, поскольку иностранцы не принимали государственную присягу и не обязаны ее соблюдать.

«Если они хотят служить, например, как добровольцы, ну что ж, мы это приветствуем, но требовать от них как условия их нахождения в России, чтобы они где-то служили или помогали СВО, на мой взгляд, это перебор», — убежден первый зампред комиссии по делам СНГ.

Затулин добавил, что многие депутаты, помимо Журавлева, занимаются «изобретением все новых и новых усложнений», которые могут привести к тому, что на территории России больше «не будет никаких иностранцев».

«Ни тех, которые приедут сюда посмотреть на наши красоты, ни тех, кто, например, соберется приехать сюда по нашей же просьбе или по нашей инициативе для того, чтобы здесь, например, работать в качестве мигрантов трудовых и так далее», — добавил он.

По словам Затулина, противники трудовой миграции «не могут объяснить» как справиться с кадровым голодом, «который есть у нас сегодня как факт при самом низком уровне безработицы».