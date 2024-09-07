Депутат Госдумы Жанна Рябцева заявила, что считает допустимым рождение ребенка в возрасте 18 лет в случае. Член думской комиссии по депутатской этике Елена Драпеко заявила RTVI, что слова ее коллеги похожи на «желание попиариться на этой теме». Какие еще мнения на тему рожать «как можно раньше» звучали от представителей власти — в материале RTVI.

«Рожать, рожать и еще раз рожать»

5 сентября президент Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что в России должно стать «модным иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по девять, по десять человек в семьях».

В тот же день депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева («Единая Россия»), выступая в эфире местного телеканала ОТВ, призвала «рожать, рожать и еще раз рожать». При этом «лучшими семьями» она назвала студенческие.

«Можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание — самое лучшее», — заявила она.

Позднее Рябцева пояснила «Газете.Ru», что ее призыв рожать в 18 лет относился не ко всем, а только к тем, у кого в этом возрасте есть поддержка со стороны близких и профессия. Также она рассказала, что мать родила ее в 17 лет и «слово «аборт» ни у кого не звучало». Детей, по ее мнению, можно заводить уже в студенческие годы, но в тех случаях, «когда есть и поддержка, и, самое главное, вторая половина».

Идею стимулирования рождаемости деньгами Рябцева назвала «нехорошей», потому что, по ее мнению, это может вызвать обратную реакцию молодежи.

Депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду») скептически отнеслась к идее Рябцнвой заводить детей сразу после окончания школы.

«Мне кажется, что это скорее желание попиариться на этой теме. Тема модная, тема раскрученная — «президент призывает, и я тоже»», — сказала парламентарий.

Драпеко добавила, что социальная сфера зачастую не заточена на то, чтобы «освободить женщину от домашних забот, от забот по уходу за ребенком — очень сложно все и дорого». Прежде, чем рожать, женщине нужно после института сделать карьерные шаги, иначе впоследствии будет «очень сложно», полагает депутат.

«Если у вас есть родители и бабушки, которые могут помочь, это хорошо. Но сегодня бабушки, к сожалению, работают в основном, потому что на пенсию тоже не прожить», — отметила она.

Что касается студенческих семей, то им, во-первых, нужны стипендии, достаточные для того, чтобы «просто наладить жизнь», а во-вторых, помощь в организации студенческого быта должна из «разовых попыток» стать «массовым явлением», порассуждала Драпеко.

Схожее мнение выразила в разговоре с RTVI депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»). По ее мнению, в 18-19 лет многие еще «по сути, дети», а для развития общества молодым людям лучше помогать с образованием.

Призывы рожать в юном возрасте заставляют задуматься о том, «какие ценности мы хотим видеть в нашем обществе», сказала Горячева.

«Если мы начнем подталкивать молодежь к рождению детей в таком раннем возрасте, то это вызовет еще больше вопросов: во сколько же начинать отношения? В 15 лет? Это абсурд. Люди в этом возрасте еще не готовы к созданию крепкой, здоровой семьи, которая могла бы стать опорой и для детей, и для самих супругов, да и для страны, за которую все мы так переживаем», — пояснила депутат.

Иной позиции придерживается член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов: в разговоре с Инфо24 он назвал нормальным явлением ситуацию, когда девушка рожает в 18 лет.

«А что это за больное общество, где нужно комментировать то, что девушки могут рожать в 18 лет? Правильно, чем раньше родит, тем здоровее будет, легче беременность проходит, здоровее ребенок», — сказал он.

«Специальная демографическая операция»

KPI по рождаемости

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») на сессии ВЭФ заявила, что каждый работодатель должен отслеживать коэффициент рождаемости в своем рабочем коллективе.

«На своем рабочем месте он должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — сказала она.

«Демографическая СВО»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) во время выступления на ВЭФ объявила о необходимости проведения в России «специальной демографической операции».

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция», — сказала она РИА Новости.

По словам Останиной, 51% населения России «должны быть многодетными», а семьям необходимо иметь «по четыре-пять детей». «Коэффициент рождаемости составляет всего 2,17», — приводят слова депутата «Дальневосточные Ведомости».

Дамы с собачками и без семьи

Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заявил на ВЭФ, что молодые россиянки в первую очередь ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи, передает РБК. По его словам, на форумах Росмолодежи можно увидеть «большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе».

«То есть раньше у нас приводили на работу детей — это нормально, дети — они были везде, это считалось хорошо», — сказал Абрамов.

Тех, кто не желает завести семью, глава фонда ВЦИОМ назвал «взрослыми инфантилами». Также Абрамов обвинил западную культуру в том, что она внушила молодежи «потребительскую идеологию — мы никому ничего не должны, все должны нам».

Гендерные роли и работа

В июле министр экономики Свердловской области Руслан Садыков сообщил, что с точки зрения демографии женщинам «надо сначала думать о гендерной роли, потом о профессиональной».

«Элементарные гендерные роли: женщины должны рожать детей, мужчины должны содержать семью», — пояснил он.

Садыков при этим отметил, что одну роль можно сочетать с другой. «Посмотрите даже на Союз женщин. Большое количество многодетных и успешно себя реализуют в бизнесе», — привел пример министр.

С детьми — «в два раза успешнее»

Председатель свердловского Союза женщин Ирина Чемезова в мае призвала создавать семьи и рожать «как можно раньше», в 18-19 лет.