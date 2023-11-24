В последнее время призывы к повышению рождаемости из уст представителей власти звучат регулярно. Методы предлагаются разные. Кто-то предлагает запретить или ограничить возможность делать аборт. Другие отмечают, что получение женщинами высшего образования не способствует деторождению. В том, как связана рождаемость с образованием женщины, разбиралась специальная корреспондентка RTVI Анастасия Целых.

Нужно ли в России поднимать рождаемость

Демографические проблемы в России начались еще в 1990-х. Для того чтобы население хотя бы не уменьшалось, нужно, чтобы у пары было как минимум два ребенка. Такой показатель наблюдался только в 1989 году. Сейчас коэффициент рождений на одну российскую женщину составляет 1,4.

Максимальное число рождений в новейшей истории России было в 2015 году — это 1,78. После показатель начал снижаться. Причина этого — отложенная реакция на экономический кризис, падение доходов людей в 2014 — 2016 годах и неопределенность с материнским капиталом.

С января 2020-го маткапитал перенесли со второго ребенка на первого. Но это не помогло решить проблему. Демограф Алексей Ракша объяснял это тем, что проблемы наблюдаются со вторым, третьим и дальнейшими рождениями. Те, кого на важное решение подталкивали деньги, получили основную часть суммы за первого ребенка и потеряли мотивацию.

Действительно ли экономический фактор оказывает сильное влияние на уровень рождаемости

Я — женщина вполне себе детородного возраста из того самого поколения 90-х, из демографической ямы, последствия которой сейчас так беспокоят власти. Начиная с 1991 года и по начало «нулевых», рождаемость в России сократилась вдвое. Тогда появилось слишком мало девочек, которые сейчас выросли и могут родить.

Но физической возможности родить мало. Нужна еще возможность финансовая. Перед тем как принять решение о рождении ребенка, стоит ответить себе на два вопроса: а сможешь ли обеспечить нормально этого ребенка и что ждет этого ребенка в будущем. Ответить на них сейчас — не самая легкая задача.

Если посмотреть статистику, то средние траты на ребенка составляют 30 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата по России — 70 тыс. рублей в месяц, а в регионах и того меньше. Например, в Псковской области она составляет всего 35 тыс. рублей. Вот и подумайте, сходится ли семейный бюджет, если мама сидит дома и воспитывает двух детей.

Для многих женщин из моего поколения малодетная семья становится вынужденным решением: чтобы вырастить двух и более не хватает возможностей. Кроме того страшно рожать детей в условиях общей нестабильности.

Повлияет ли снижение уровня образованности женщин на повышение уровня рождаемости

Говорят, что чем выше у женщины образование, тем меньше детей она рожает. Но тут, как любят у нас говорить, не все так однозначно. Действительно, исследования показали, что женщины с начальным образованием — то есть сразу после школы, — как правило, имеют примерно на 30% меньше детей, чем женщины без образования.

Но если сравнивать женщин со средним и высшим образованием, то разрыв в рождаемости уже не такой большой. Он скорее зависит от уровня доходов — и варьируется от 10% до 50%. Более того, недавние исследования показали, что женщины с учеными степенями или с более высоким уровнем дохода имеют и более высокий коэффициент рождаемости. В том числе потому что могут переложить часть обязанностей на нянь.

Рождаемость зависит от многих причин — и тут немалую роль играет специфика самой страны. Например, Египет — самая населенная страна арабского мира, в которой часть населения не имеет доступа к образованию — столкнулся с противоположной нашей проблемой перенаселения. Причем она настолько серьезна, что правительство называет ее равной террористической угрозе.

Перед Египтом стояла цель снизить рождаемость хотя бы до двух детей на семью. Глава государства Абдул-Фаттах ас-Сиси предупреждал, что для обеспечения растущего населения вскоре придется откуда-то взять $1 трлн. В итоге власти решили сокращать число рождений, повышая грамотность, в том числе и среди женщин.

На начало программы в стране было 58% грамотных женщин. За 10 лет ее внедрения их число выросло до 67%. При этом коэффициент рождаемости сократился с 3 до 2,9. Стали египетские женщины меньше рожать, получая образование? Практически нет!

В России среднее образование получают практически все, уровень грамотности среди женщин долгие годы составляет 99,7%. При этом в 1897 году только 13% процентов женщин были грамотными, массовое образование началось с революции 1917-го года. Сейчас 60-70% молодых россиянок имеют высшее образование.

Это то, чем нужно гордиться. Помимо того, что образование не влияет напрямую на рождаемость, ряд исследований показал, что дополнительный год обучения матерей снижает частоту случаев низкой массы тела при рождении детей примерно на 10%, преждевременных родов на 6% и снижает младенческую смертность на 7—9%.

Почему в России не хватает рабочих рук и что с этим делать

Сейчас в России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. С одной стороны, нехватка рабочих рук в России — это последствия демографической ямы 30-летней давности. Рождение детей оказывает отложенный эффект на экономику. Те люди, которые вносят свой вклад в экономику сейчас, были рождены минимум 18 лет назад. С другой стороны, сейчас проблема нехватки рабочих рук связана в том числе с тем, что часть нашего населения, как это принято говорить, «релоцировалась». К тому же часть мужчин участвует в военных действиях, и они тоже выбывают из экономической деятельности государства.

Понятно, что повышение рождаемости может решить проблему с нехваткой рабочих рук. Но эффект от демографической политики мы увидим только через 18-20 лет. Но прямо сейчас власти почему-то решили исправлять проблему с рождаемостью за счет ограничения абортов, звучат инициативы о вреде образования для женщин. Фактически это попытка ограничения базовых прав — распоряжаться собственным телом, решать, где, когда и как ты будешь рожать. Если государство пытается так глубоко войти в личную жизнь человека, это является признаком нездоровья политической системы.

«Почему женщины стали меньше рожать? Потому что революция дала женщинам работу, и женщины забыли свое предназначение — рожать. Нас пытаются вести по ложному пути экономических мер поддержки рождаемости. Это совершенно ложный путь. Нужно перестать ориентировать девушек на высшее образование. Время показывает, что развитие равно деградации. Развитие не в материальном состоянии. <…> Система ценностей, она должна быть пересмотрена. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит», — недавно заявила сенатор Маргарита Павлова.

Вот еще одна цитата от профессора Нижегородского университета Марии Ведуновой, которая занимается нейронаукой и медицинской генетикой:

«Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование. Женщина жила, у нее не было права голоса, она полностью зависела от мужчины. И вдруг выяснилось, что она может быть не глупее, чем мужчина. Право женщины на образование делает женщину успешной. А кто же тогда будет рожать детей, заботиться о них, воспитывать? Это гибель нашей культуры, гибель нашей цивилизации».

Есть что-то нездоровое в том, что женщины выступают за то, чтобы ограничить права женщин на образование, призывают вернуться в те времена, когда женщины целиком зависели от мужчин. В этом чувствуется желание дистанцироваться от других представительниц своего пола, желание принизить их. При этом обе эти женщины получили высшее образование, что не помешало одной родить двоих детей, а другой — троих. Не помешало отправить дочерей учиться в школы и ВУЗы. Их слова просто расходятся с жизнью.

Хорошо, представим, что женщины перестали получать образование. Есть ли хоть какие-то гарантии того, что они априори захотят иметь детей и обязательно станут рожать одного за другим, заботясь о них надлежащим образом? Если женщина не хочет ребенка, тут не сработает ни ограничение оборота препаратов для прерывания беременности, ни запрет на аборты в частных клиниках. А новостей о женщинах, которые разными способами избавляются от новорожденных детей, может стать значительно больше.

Я подняла статистику Высшей школы экономики. Они исследовали, как различается число абортов у женщин с высшим образованием и у женщин без него. И оказалось, что женщины с высшим образованием на 10% реже делают аборт. В выводах из исследования это объясняют тем, что женщина без должного образования может и не знать о средствах контрацепции, позволяющих не доводить до аборта.

Идея о том, чтобы исключить женщин из экономической жизни, отправить заниматься домашним хозяйством и рожать, звучит как утопия. Сейчас российская экономика находится в сложном положении. Если посмотреть по статистике, 49% работников — это женщины, в том числе детородного возраста. Если рассматривать государство как большое предприятие и представить, что половина штата уйдет в декрет, что произойдет с предприятием? Оно просто встанет.

В целом я каких-то реальных приготовлений к тому, чтобы всех срочно отправить рожать, не вижу — скорее, это информационный шум.

Если посмотреть на бюджетные показатели, то у нас, например, сократили расходы по материнскому капиталу на ближайшие три года. Это говорит о том, что власти прогнозируют будущую рождаемость и понимают, что она не будет расти семимильными шагами.

Слова Ведуновой и Павловой, согласно которым женщинам не стоит получать высшее образование, резко раскритиковали их же коллеги. Женщинам пришлось долго объяснять, что они вовсе не это имели в виду. Из людей, которые действительно принимают решения, по этой проблеме радикально высказывался лишь министр здравоохранения Мурашко — дескать, рожать нужно пока молод, не думая об образовании, карьере, материальной базе. Но в целом в этом ничего удивительного нет — подобное часто можно услышать из уст медиков. Что, дескать, «женский век короток», и лучше родить до 35 лет, чем бороться с бесплодием, невынашиванием и делать ЭКО.

Что является основным препятствием для повышения рождаемости

Базовая вещь, которую государство вряд ли сможет обеспечить для женщины, — это чтобы пока она рожает первого, второго и третьего ребенка, рядом был мужчина, и на него можно было бы положиться. Более того, женщине надо понимать, что мужчина останется с ней на довольно продолжительное время, пока она будет воспитывать этих детей, планируя все на 18-20 лет вперед. Такого понимания у нас нет.

Поэтому женщина обычно рассчитывает, сколько детей в случае чего она сможет воспитать в одиночку. Предположим, одного она поднимет, двоих — сложнее, а троих — так вообще нереально.

Как наше поколение женщин 90-х, так, думаю, и послевоенные поколения воспитывали в ключе того, что рассчитывать нужно только на себя. Женщина у нас — сильный человек. В 30% российских семей только один родитель — женщина, и она воспитывает детей самостоятельно или с помощью бабушки.

И стоит еще раз напомнить, что в такой ситуации, учитывая все перечисленное, в России сотни тысяч мужчин забирают по мобилизации из семьи. Некоторое их количество по вполне закономерным причинам уже никогда не вернется в нее. Я уже говорила выше, что в одиночку больше двух не поднимешь, и эта политика изъятия отца из семьи напрямую противоречит задачам обеспечить рост российского населения.

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