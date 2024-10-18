Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США в течение октября-декабря выделят Киеву несколько пакетов военной помощи, стоимость которых будет составлять от $500 до $750 млн. Об этом пишет «РБК-Украина».

Зеленский напомнил, что два дня назад говорил с президентом США Джо Байденом, который тогда объявил о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $425 млн. По словам украинского президента, Киев будет получать «пакеты усиления армии» раз в две-три недели.

«Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полумиллиарда до $750 млн. Это чтобы в ближайшие месяцы — октябрь-декабрь — максимально усилить Украину», — сказал Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

Он также рассказал, что позиция США по вопросу вступления Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону, однако у Германии по этому поводу есть «скепсис».

«Немецкая позиция очень важна, потому что скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с США, чем когда-то были. Считаю, гораздо ближе», — отметил Зеленский.

Помимо того, Берлин не соглашается передать Киеву дальнобойное оружие, напомнил глава Украины. «Для них это болезненный вопрос», — сказал он.

С начала военной операции России на Украине Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $64 млрд. США являются крупнейшим поставщиком вооружений Украине, второй по объему поставщик оружия ВСУ — Германия.

Россия из-за военной помощи Запада Украине считает, что «руками украинских солдат» против Москвы воюет НАТО. По мнению президента России Владимира Путина, Украина «не жалеет своих людей в интересах третьих государств».