Киев никогда не признает потерянные территории российскими, но не исключает возможности компромисса, который позволит со временем вернуть их дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями Черниговской области, передает «Интерфакс-Украина».

При этом, по его словам, вопрос территорий — одна из красных линий для Украины.

«Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — сказал глава государства.

Вместе с тем Зеленский отметил, что «справедливый мир» будет возможен только тогда, когда будут возвращены все территории. По его словам, Киев будет делать все, чтобы восстановление территориальной целостности Украины произошло.

Глава государства также допустил, что полное перемирие между Москвой и Киевом может произойти в ближайшие месяцы или даже недели, передает «РБК-Украина».

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» призвал не доверять словам Зеленского о допустимости компромисса в вопросе по подконтрольным России территориям.

По мнению парламентария, заявления украинского лидера связаны с его нестабильным положением на политической арене. «Зеленскому сейчас нужно прощупать общественное мнение на Украине, несмотря на то, что он не так сильно с ним считается», — считает Новиков.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — сказал он.

В середине января постоянный член Совета безопасности РФ, помощник президента Николай Патрушев заявлял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории. Он отметил, что территории, которые некогда управлялись Украиной, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, российским законам и законодательству этих регионов.