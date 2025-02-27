Территории, ставшие субъектами России и записанные в Конституцию, представляют собой неотъемлемую часть страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о планах «вернуть как можно больше» территорий Киеву, пишет РБК.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — сказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, заявления президента Соединенных Штатов не повлияют на переговорный процесс.

«То, что мы наблюдаем, — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная, запущенная проблема у нас на повестке дня», — пояснил Песков.

В то же время он предположил, что текущий уровень политической воли сторон, а также готовность «слышать и слушать друг друга», позволят «пройти этот рабочий процесс».

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, касавшуюся возможного сотрудничества Москвы и Вашингтона в Арктике. Он подтвердил, что в ходе переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде «упоминалось широкое поле сотрудничества» для российских и американских компаний.

При этом конкретных дискуссий по этой теме к настоящему моменту не проводилось. Песков отметил, что американская администрация выступает за то, чтобы решения принимались поэтапно — «сначала урегулирование [российско-украинского конфликта], потом экономика».

Говоря о планах Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из ЕС, официальный представитель Кремля напомнил о небольшом объеме российско-американского товарооборота.

«Непосредственно какие-то тарифы или пошлины оказать негативного влияния на нас не могут. Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что это скажется на многих других», — отметил он.

В то же время Песков напомнил, что Россия ориентируется на страны БРИКС, а также государства, расположенные на «других континентах», и старается обходиться без «тарифных войн».

В ходе первого заседания кабинета министров после вступления в должность президента США Дональда Трампа американский лидер упомянул о возвращении территорий Украине после вопроса о том, станет ли удержание территорий российской стороной «опасным сигналом» для Китая.

«Мы приложим все усилия, чтобы заключить лучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы очень постараемся заключить такую сделку, чтобы вернуть как можно больше, насколько это будет возможно», — ответил Трамп.

Он также заявил, что президенту России Владимиру Путину «придется пойти на уступки». В то же время он не стал конкретизировать, что именно имеется в виду.

В статье Bloomberg, посвященной возможному экономическому сотрудничеству России и США в Арктике, упоминалось, что представители властей двух стран обсудили разведку природных ресурсов, энергоносителей, а также торговых путей.

Источник издания отметил, что Вашингтон рассматривает взаимодействие в арктическом регионе как возможность «вбить клин» между Москвой и Пекином. При этом собеседник агентства заявил, что сомневается в том, что такая попытка увенчается успехом ввиду сближения России и Китая в последние годы.