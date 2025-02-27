Соединенные Штаты очень постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий, заявил на первом заседании кабинета министров заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос, не получит ли Пекин «опасный сигнал», если Москве «удастся удержать территорию, на которую она претендует силой».

«Мы приложим все усилия, чтобы заключить лучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы очень постараемся заключить такую сделку, чтобы вернуть как можно больше, насколько это будет возможно», — сказал он.

Трамп отметил, что президент России Владимиру Путину придется пойти на уступки, но не стал уточнять, о каких именно уступках идет речь. Президент США также подчеркнул, что Украина «может забыть» о НАТО.

«Я думаю, что, вероятно, именно из-за этого все и началось», — пояснил он.

При этом Трамп рассказал, что испытывает большое уважение к украинским военнослужащим, но без вооружения США боевые действия продлятся еще «очень короткий период времени».

Накануне Трамп заявил, что считает необходимым разместить на Украине миротворческие силы. По словам главы государства, они должны там находиться в приемлемой для всех сторон конфликта форме.

Трамп также отметил, что США сейчас не предоставляют Украине никакой помощи в области обороны и Вашингтон может «в какой-то момент» отменить санкции против России, но пока такое решение принято не было.