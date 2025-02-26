Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что считает необходимым разместить на Украине миротворческие силы. По словам главы государства, они должны там находиться в приемлемой для всех сторон конфликта форме.

«Нам нужны миротворческие (силы)… в форме, которая приемлема для каждого», — пояснил Трамп.

Он также отметил, что Европа, а не США, должна отвечать за оказание помощи Киеву.

«Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа», — добавил американский лидер.

Трап отметил, что США сейчас не предоставляют Украине никакой помощи в области обороны. Кроме того, по его словам, Вашингтон может «в какой-то момент» отменить санкции против России, однако пока такое решение принято не было.

19 февраля The Times писала, что Великобритания может отправить Украине истребители Typhoon после заключения мирного соглашения. Такой вариант рассматривается как альтернатива размещению миротворцев из стран НАТО, против чего выступает Россия.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей, достигнутых в рамках потенциального мирного соглашения. Возможность участия шведских военных в составе миротворческих сил допустил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.